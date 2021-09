Koronatilanne säilyy vakaana Pohjois-Pohjanmaalla

Jaa

Suositukset pidetään ennallaan, rokotusten suositeltu annosväli on nyt kuusi viikkoa.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tarkastelemaan alueen koronatilannekuvaa tiistaina 7. syyskuuta. Ryhmä ei linjannut muutoksia alueella voimassa oleviin suosituksiin, vaan totesi, että tilanne on säilynyt kuluvalle viikolle tultaessa tasaisena. Koronatartuntojen määrät ovat kääntyneet edellisviikkoon verrattuna jopa hienoiseen laskuun ja tartuntojen jäljitys toimii alueella hyvin. Tartuntoja todetaan nyt pääasiassa perhepiirissä sekä jonkin verran kouluissa ja työpaikoilla. Sairaalahoitoa vaatineiden potilaiden määrä on edelleen matalalla tasolla.

Keskeinen tavoite epidemian selättämiseksi niin Pohjois-Pohjanmaalla kuin muuallakin Suomessa on mahdollisimman korkea rokotekattavuus. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan yli 12-vuotiaista 80,4 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Kaksi annosta saaneita yli 12-vuotiaista on nyt 56,2 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viime viikon lopulla kunnille lähettämän ohjeistuksen mukaan ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen suositeltu väli alueella on nyt kuusi viikkoa, minkä odotetaan jonkin verran jouduttavan rokotusten etenemistä.

Monissa kunnissa rokotteen ottaminen on tehty kuntalaisille mahdollisimman helpoksi esimerkiksi ilman ajanvarausta toimivien walk in -palveluiden muodossa. Muun muassa Oulun kaupungilla on hyviä kokemuksia myös oppilaitoksissa ja kauppakeskusten yhteydessä järjestetyistä rokotustapahtumista. ”Kannattaakin siis tarkistaa esimerkiksi oman kunnan verkkosivuilta oman rokotuspaikan tiedot ja hakeutua rokotukseen, jos niin ei ole vielä tehnyt”, alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala muistuttaa.