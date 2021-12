Koronatilanne vaikeutuu – Satakunnassa joudutaan kieltämään yleisötilaisuudet ja sulkemaan tiloja

Satakunnan koronatartuntatilanne on huonontunut nopeasti ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt alueelle rajoitustoimia estääkseen koronatartuntojen kiihtyvän leviämisen. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja ulkotiloissa 24.-31.12.2021. Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

-Satakunnan koronatartuntojen määrä on lisääntynyt merkittävästi, niiden lähteiden selvittäminen on vaikeutunut ja alueen terveydenhuollon kuormitus on kasvanut. Tartuntojen leviämisen estämiseksi aluehallintovirasto on kiristänyt yleisötilaisuuksia ja asiakastilojen koskevia määräyksiä sairaanhoitopiirin esityksen perusteella, toteaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen.

Yleisö- ja asiakastiloja suljetaan lyhytaikaisesti

Aluehallintovirasto myös määrää suljettaviksi yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat Satakunnassa 24.-31.12.2021. Tartuntatautilain (58 g §) mukaan tällaisia tiloja ovat

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;

2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;

5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettaviksi määrättyjä tiloja ei ole mahdollista ottaa käyttöön koronapassilla. Sulkemispäätös ei koske ammattiurheilua, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, eikä se saa estää kansalaisten lakisääteisten palvelujen toteuttamista.

Lähikontaktin välttäminen ja tehostetut hygieniatoimet avuksi

Myös avoinna pidettävien asiakas- ja yleisötilojen käyttö edellyttää toimia terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Tartuntatautilaissa edellytetään (58 d §), että näiden tilojen käyttö pitää järjestää niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Määräys tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee paikalla olevasta asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta yli 10 henkilölle tarkoitettuja sisätiloja ja rajattuja, yli 50 henkilölle tarkoitettuja ulkotiloja. Määräys ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Tilojen käyttöön liittyvä päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista päättää valtioneuvosto.

Tiloissa on pidettävä nähtävillä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla tiloissa estetään lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä asiakkaiden välillä. Asiakas- ja yleisötiloissa tulee lisäksi noudattaa tehostettuja hygieniatoimia sekä tarjota osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden pitämiseen.

