Koronatilanne vaikuttaa taloyhtiöiden yhtiökokouksiin: kyllä etäyhteyksille, ei korjausten lykkäämiselle

Kevään varsinaisen yhtiökokouksen järjestäminen on taas monessa taloyhtiössä ajankohtaista. Koronatilanne kannustaa edelleen etäyhteyksien tarjoamiseen yhtiökokouksissa. Korjaushankkeita ei kuitenkaan enää kannata lykätä koronatilanteen varjolla. Suomen Vuokranantajien lakimies Jenni Valkama koosti, miten koronatilanne kannattaa huomioida yhtiökokouksissa.

Hyödynnä etäyhteysmahdollisuus

Asunto-osakeyhtiölaki on mahdollistanut yhtiökokouksiin osallistumisen kokouspaikan ulkopuolelta postin välityksellä tai teknisen välineen avulla jo vuodesta 2010. Ennen kevättä 2020 taloyhtiöt eivät kuitenkaan ole laissa säädettyä mahdollisuutta juurikaan käyttäneet ja yhtiökokouksiin onkin useimmiten voinut osallistua vain henkilökohtaisesti tai valtuutetun avustuksella.

“Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on pakottanut taloyhtiöt ottamaan digiloikan, jotta välttämättömät päätökset on pystytty kokoontumisrajoituksista huolimatta tekemään. Moni osakkeenomistaja on tilanteesta myös hyötynyt: kokoukseen osallistuminen ei monelle ole välttämättä ollut aikaisemmin lainkaan mahdollista ilman etäyhteyksiä, jos esimerkiksi välimatka kokouspaikkakunnalle on pitkä eikä tuttuja henkilöitä valtuuttamista varten taloyhtiössä ole. Esimerkiksi moni vuokranantajaosakas on kiitellyt etäkokouksia”, lakimies Jenni Valkama sanoo.

Hallitus voi päättää antaa mahdollisuuden osakkeenomistajille osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikan ulkopuolelta, ellei taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätä asiasta toisin. Mahdollisuudesta etäosallistumiseen on oltava aina maininta yhtiökokouskutsussa. Edellytyksenä on, että osakkaiden osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää samaan tapaan kuin perinteiseen malliin järjestetyissä yhtiökokouksissa.

“Kokoukseen on aina oltava mahdollisuus osallistua henkilökohtaisesti paikan päällä, mutta suosittelemme mahdollisuuksien mukaan kokeilemaan myös etäyhteyttä. Näin koronan aiheuttamia kokoontumisrajoituksia pystytään noudattamaan asianmukaisesti”, Valkama sanoo.

Korjaushankkeita ei kannata lykätä enempää

Taloyhtiöt ovat saattaneet poikkeustilanteissa lykätä peruskorjaushankkeisiin liittyvää päätöksentekoa. Syynä lykkäämiseen on voinut olla epävarmuus hankkeiden järjestelyjen sujumisesta poikkeusolosuhteissa tai se, että päätöksenteko etäyhteyskokouksissa on koettu hankalaksi järjestää. Valkama kannustaa kuitenkin etenemään korjaushankkeiden toteuttamisessa.

“Tarpeellisten korjaushankkeiden lykkääminen ei useinkaan ole järkevää. Vastuulliset ja ammattitaitoiset projektinjohtajat, suunnittelijat ja urakoitsijat ottavat toiminnassaan virustilanteen aiheuttamat rajoitukset huomioon ja hallitus voi tehdä tarkempia päätöksiä käytännön järjestelyistä korjaushankkeiden turvalliseksi järjestämiseksi”, Valkama muistuttaa.