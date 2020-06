Koronaviruksen oireita - hakeudu testiin, vaikka on kesä!

Vaikka kesä on kauneimmillaan, on koronavirustartunnan riski yhä olemassa. Hengitystieoireista kärsivän tulisi siksi hakeutua koronatestiin. Drive in -näytteenottopisteet ovat avoinna myös kesällä.

Koronaviruksen tartuntatilanne Suomessa on rauhoittunut ja tartuntojen määrät vähentyneet huomattavasti. Tartuntariski on kuitenkin yhä olemassa ja siksi jokaisen on kesälomallakin huolehdittava tartuntojen ehkäisystä. Pese kädet usein, pidä 1-2 metrin välimatka muihin ihmisiin, älä kättele, vältä suuria ihmisjoukkoja, pysyttele sairaana kotona. Jos koronavirus kuitenkin iskee, ovat sen oireina: Akuutti hengitystieinfektio (yksi oire riittää: kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju/makuaistin menetys) tai

Ripuli/vatsakipu ilman muuta ilmeistä syytä Jos sinulla on edellä mainittuja oireita, ole yhteydessä oman kuntasi koronaneuvontapuhelimeen tai kunnan ohjeiden mukaisesti terveysasemalle sen aukioloaikoina. Muina aikoina voit olla yhteydessä Päivystysapuun numeroon 116 117. Kuntien infektioterveysasemilla, drive in -näytteenottopisteissä sekä muissa yksiköissä näyte otetaan pelkän oirekriteerin perusteella. Lisätietoja: HUSin koronavirussivut THL:n ajankohtaista koronaviruksesta

