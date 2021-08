Koronavirusnäytteenottopisteitä lisää Helsinkiin

Jaa

HUS avaa kaksi koronavirustestauksen näytteenottopistettä Helsinkiin.

Hartwall Arenalle ja Vironkadun terveysasemalle avataan näytteenottopisteet tällä viikolla. Lisäksi kolmas täysin uusi piste avataan lähiaikoina.



Koronavirusepidemiatilanteen huonontuminen on lisännyt testiin hakeutujien määrää ja ruuhkauttanut näytteenottopisteitä kesälomakauden lopussa. Helsingissä näytteenottoon on päässyt keskimäärin noin 20 tunnissa eli viimeistään seuraavan päivän aikana. Espoossa ja Vantaalla näytteenottoon on päässyt saman päivän aikana. Tavoitteena on, että jatkossa myös Helsingissä näytteenottoon pääsee saman päivän aikana.