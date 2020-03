Koronavirustartuntojen määrä kasvuun HUS-alueella – rajoitustoimia noudatettava tiukasti

HUSissa seurataan päivittäin koronavirustilanteen etenemistä sekä potilas-, henkilöstö- ja materiaalitilannetta. Sairaaloissa valmistaudutaan koronaviruspotilaiden määrän lisääntymiseen.

​HUSin alueella todettujen koronavirustartuntojen määrä lisääntyi selkeästi loppuviikkoa kohden. HUSLABissa analysoiduissa näytteissä todettiin perjantaina 20.3. 53, lauantaina 21.3. 71 ja sunnuntaina 22.3. 60 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä HUSissa on todettu 438 koronavirustartuntaa.

”Koronavirustartuntoja on HUSin alueella selkeästi enemmän kuin muualla maassa. Erityisesti Uudellamaalla on tärkeää, että kansalaiset noudattavat Suomen hallituksen antamia ohjeita tiukasti ja pyrkivät kaikin keinoin estämään tartuntoja”, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

HUSin henkilökunnan koronavirusnäytteiden ottoa on tasaisesti lisätty ja uusia tartuntoja on todettu myös henkilökunnan keskuudessa. Kaiken kaikkiaan henkilökunnan tartuntoja on noin 40. Tartunnan saaneet työntekijät on asetettu eristykseen. Tartunnalle altistuneet selvitetään ja asetetaan kotikaranteeniin.

”Vaikka näillä toimenpiteillä on vaikutusta toimintaan, näemme ne välttämättömiksi, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua”, sanoo Mäkijärvi.

Eristyksessä ja kotikaranteenissa olevien työntekijöiden määrä vaihtelee päivittäin. HUSissa seurataan henkilöstötilannetta tarkasti. Päivittäin 7-10 % henkilökunnasta on ollut poissa eri syistä. Koko HUSin tasolla henkilöstön poissaolotilanne on ollut normaali vuoden aikaan suhteutettuna.

Potilaisiin ollaan yhteydessä, mikäli työntekijän poissaolon vuoksi ajanvarauksia joudutaan siirtämään. Jos käy ilmi, että potilas on altistunut koronavirustartunnalle ollessaan hoidossa HUSissa, häneen ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Jatkossa HUS tiedottaa vain sellaisista henkilökunnan tartunnoista ja karanteeneista, joilla on merkittävää vaikutusta potilashoitoon.

Koronaviruspotilaiden hoidon osalta tilanne HUSissa on vielä rauhallinen. Hoidossa on noin 30 tartunnan saanutta vuode- ja teho-osastoilla. Potilashoidon yksiköt eivät ole ruuhkautuneet. Päivystysvastaanotoilla on ollut jopa normaalia rauhallisempaa. Päivystysapu 116 117 on pystynyt viikonlopun aikana palvelemaan normaalisti.



Suojaimien ja materiaalien riittävyys erityisseurannassa

HUSissa seurataan päivittäin suojainten ja materiaalien riittävyyttä. Viime viikolla yksiköissä oli jonkin verran puutteita suojavarusteissa tilausten ruuhkautumisen ja yksittäisten tarvikepuutosten vuoksi. Varastossa on viikonlopun aikana purettu tilausten ruuhkia. Kuluneen viikon aikana toimitettiin ennätysmäärä tilauksia eteenpäin. Materiaalien lisäostoja tehdään niin paljon kuin mahdollista.

Varusteiden ja materiaalin riittävyydestä huolehditaan monella tavalla. ”Estämme hamstrausta ja lisäämme viestintää suojavarusteiden oikeanlaisesta käytöstä. Suojainten sijoitteluun yksiköissä kiinnitetään huomiota ja siten estetään, ettei niitä viedä luvattomasti pois sairaalakäytöstä”, sanoo Mäkijärvi.

Silmäsuojien ja visiirien saatavuudessa on ollut saatavuusongelmia. HUSin välinehuollossa on testattu niiden puhdistamista. Testit ovat osoittaneet materiaalin kestävän hyvin välinehuollon tekemän puhdistamisen. ”Näiden tarvikkeiden uudelleenkäyttö on nykyisessä tilanteessa välttämätöntä, mutta se on myös samanaikaisesti taloudellista ja ekologisesti järkevää”, huomauttaa Mäkijärvi.

Käsidesin pumppupullojen saatavuudessa on ollut ongelmia, mutta käsidesiä on saatavissa isoissa pakkauksissa. HUSissa on ohjeistettu henkilökuntaa säästämään käsidesin pumppupulloja, jotta niitä voidaan täyttää. HUS Apteekissa on myös selvitetty mahdollisuuksia käynnistää käsidesin omaa tuotantoa.

Huoltovarmuuskeskus on käynnistämässä suojainten jakelun sairaanhoitopiirien varastoihin. HUS on ollut osaltaan aktiivisesti edistämässä, että suojavarusteiden ja joidenkin muiden kriittisten materiaalien kotimainen valmistus käynnistyy lähiviikkoina.



Epidemian aikaisen toiminnan valmistelu etenee

HUSissa on valmisteltu elektiivisen eli ennalta suunnitellun hoidon vähentämistä sekä henkilöstön lisäkoulutuksia tehohoito- ja hengitysvajauspotilaiden hoitoon. Nämä molemmat käynnistyvät alkavalla viikolla. HUSissa on myös valmisteltu toimenpiteitä, joilla henkilöstön riittävyys pyritään varmistamaan. Näistä kaikista tiedotetaan kuluvalla viikolla.