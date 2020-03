Koronavirustilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella

OYS:ssa on tällä hetkellä hoidossa 5 koronapotilasta, joista kaksi on tehohoidossa. Yhteensä laboratoriovarmistettuja tapauksia on 50 kappaletta.

Iäkäs henkilö on menehtynyt koronavirukseen 27.3.2020 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Menehtynyt kuului vaikean perussairautensa takia riskiryhmään. Eilen illalla Oulun seudun yhteispäivystyksessä 15 OYS:n työntekijää ja kolme ensihoitajaa ovat altistuneet hoitotilanteessa koronavirukselle. Epäily koronainfektiosta on herännyt hoidon aikana. Kaikki altistuneet ovat saaneet tiedon ja ovat oireettomina karanteenissa. Muut yhteispäivystyksen potilaat eivät olleet samassa tilassa eivätkä saaneet altistusta. Henkilökunnan suojausta laajennetaan uusiin potilasryhmiin. Yksityisyyden suojaamiseksi hoidossa olevista ja menehtyneestä potilaasta ei anneta lisätietoja.

