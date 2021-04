Koronavuosi räjäytti verkkokaupan jopa 70% kasvuun – ”15 vuodessa älylaitteet ostavat puolestamme: äly-WC auttaa jääkaappia tilauksissa”

Jaa

Verkkokauppa kasvoi koronavuonna jopa 70%, kertoo yli 2000 verkkokaupan todellista myyntiä seuraava Verkkokauppaindeksi. ”Indeksiä on tuotettu 15 vuotta, sinä aikana verkkokauppa on kasvanut 4900%. 15 vuoden sisällä älylaitteet hoitavat ostoksemme”, visioi Verkkokauppaindeksiä tuottavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. ”Verkkovallankumous tulee sekä kuluttajille että teollisuuteen. Älykkäät laitteet tilaavat omat varaosansa”, ennustaa Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Koronavuoden aikana on nähty ihmisten kuluttajatottumusten nopea siirtyminen verkkoon.

”Jos katsotaan tarkasti ensimmäisestä koronapiikistä vuosi eteenpäin, verkkokaupan kasvu kipuaa jopa 70 prosenttiin. Kvartaaleissa katsoen, korona nostatti verkkokauppaa reilusti yli 60% huhtikuun alusta 2020 maaliskuun loppuun 2021”, kertoo Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. Vilkas on tuottanut Suomen tarkinta verkkokaupan mittaria eli Verkkokauppaindeksiä jo 15 vuotta. Indeksi perustuu yli 2000 verkkokaupan todellisiin, reaaliaikaisiin myyntilukuihin.

Korkiakosken mukaan nyt on oikea aika katsoa eteenpäin kaupan, teknologisen kehityksen ja ihmisten käyttäytymisen vuorovaikutusta ja kehitystä kokonaisuudessaan.

”Koronavuoden kasvu oli huikea. Mutta entä jos katsomme kasvun viimeisten 15 vuoden ajalta? Se oli 4900% - toisin sanoen verkkokauppa on kasvanut 50-kertaiseksi. Se laittaa kysymään, entäpä seuraavien 15 vuoden aikana?”, pohtii Korkiakoski.

”Olemme arvioineet, että verkkokauppa ohittaa perinteisen kaupankäynnin jo viiden vuoden sisällä. Muutos 15 vuoden sisällä tulee kuitenkin olemaan paljon syvällisempi ja muuttamaan elämäämme paljon enemmän, kuin vain verkkokaupan määrällinen kasvu antaisi ymmärtää. 15 vuodessa älylaitteet ostavat puolestamme, ja ratkaisut voivat olla nykytilanteesta katsoen yllättäviäkin.”

Äly-WC, tekoäly ja softan maailmanvalloitus

Pandemia on Korkiakosken arvion mukaan jo totuttanut ihmiset luottamaan verkkokauppaan merkittävästi aiempaa enemmän. Ostokäyttäytymistä on seuraavaksi imemässä verkkoon rautaisannos rationaalista laiskuutta ja terveystietoisuutta, ekologisuutta ja ekonomisuutta.

”Stanfordin yliopisto on jo kehittänyt äly-WC:n. Älykäs pönttö voi analysoida tuotoksemme ja ilmoittaa terveysriskeistä, ja samalla ohjata ruokatottumuksiamme tarvittavaan suuntaan. Kun tämä yhdistetään älykkäisiin jääkaappeihin, jotka tilaavat ruokaa puolestamme ja torjuvat ruokahävikkiä, meillä on tiedossa ruoan verkkotilaamisen täysi vallankumous. Paitsi että saamme ruoat kotiin minimaalisella vaivalla, valintamme saadaan yhä terveellisemmiksi. Robotit ja tekoäly tulevat yhä enemmän avuksemme ja hoitavat erilaiset tilauksemme verkossa”, ennakoi Korkiakoski.

Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha seuraa verkkokaupan tulevaisuutta huikeaa vauhtia kasvavan ohjelmistoalan aitiopaikalta.

”70 prosentin vuosikasvu on käänteentekevä loikka, jopa ainutlaatuisen nopea muutos kaupankäynnissä. Toivon, että tämä johtaa myös läpi koko yrityskentän ymmärrykseen siitä, että verkon yli tapahtuvaan kauppaan, automaatioon ja API-strategiaan eli ohjelmointirajapintojen hyödyntämiseen on viimeistään nyt satsattava vahvasti – sillä niin tekevät jo kotimaiset sekä globaalit kilpailijat. Kaikista yrityksistä on tulossa siinä mielessä softayrityksiä, että digitalisoitumisen mahdollisuudet sivuuttavat yritykset tulevat yksinkertaisesti kuihtumaan kovassa kilpailussa pois markkinoilta”, kiteyttää Roiha.

Tulossa: Verkkovallankumous

Roihan mukaan koko laiteympäristömme on siirtymässä peruuttamattomalla tavalla verkkoon.

”Softa on valloittanut maailmaa monin tavoin, ja nyt tämä maailmanvalloitus jatkuu kiihtyvällä vauhdilla yhä älykkäämpien laitteiden kautta. Auto pysäköi pian itseään ja tilaa lisäksi itse omat huoltonsa. Kaikki vähääkään arvokkaammat laitteet saavat softasta älykkäitä lisäominaisuuksia, joihin sisältyy esimerkiksi omatoimista varaosien tilaamista, tietysti verkossa. Teollisuudessa erilaiset verkkoon liitetyt anturit ja etäjärjestelmät voivat hoitaa automaattisesti uusia tilauksia – verkkovallankumous etenee yhtä lailla kuluttajapuolella kuin teollisuudessakin”, analysoi Roiha.

Korkiakoski vetää yhteen verkkoon vetävät megatrendit.

”Tässä on kyse ihmisten yhä vaativampien odotusten, teknologian kehityksen, terveystietoisuuden ja ilmastovaatimusten yhteisvaikutuksesta. Tehokkuus, tarkat tuotetiedot ja ostamisen helppous ovat valttia. Tekoälyyn pohjaava henkilökohtainen assistentti voi huolehtia simppeleistä hankinnoistamme ja ehdottaa isompia hankintoja esimerkiksi tarjousten perusteella. Sama logiikka pätee laajemminkin. Miksi teollisuus metsästäisi ihmisvoimin hinta-laatusuhteeltaan edullisimpia komponentteja, jos tekoäly voi tehdä sen paremmin? 15 vuoden sisällä verkon äly dominoi.”

