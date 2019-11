Kosmoksen kevään 2020 kirjat on julkistettu

Kosmoksen kevään 2020 kirjakatalogi on julkaistu. Mukana on kirjoituksia televisiosta ja tunteista, esseitä arkkitehtuurista ja elokuvista, häikäisevän taidokas omakohtainen esikoisromaani sekä uuden polven astrologiaopas.

Kevään ensimmäinen julkaisu on toimittaja Emmi-Liia Sjöholmin omakohtainen esikoisromaani Paperilla toinen. Sjöholm kirjoittaa aseistariisuvan avoimesti 14-vuotiaana tekemästään abortista, siitä, kuinka hänestä tuli parikymppisenä äitipuoli ja kuinka hän lopulta sai oman lapsen, halusta, rakkaudesta, itsen etsimisestä ja vähän löytämisestäkin. Hänen tyylinsä on niin ilmavaa ja vaivatonta, että tekstiä melkein ennemmin hengittää kuin lukee.

Kevään katalogissa on myös kaksi esseeteosta. Rap-artisti Draama-Helminä tunnetun Helmi Kajasteen esikoisteos Rakenna, kärsi ja unhoita käsittelee rakennuksia, elokuvia, raunioita, jälleenrakentamista ja särkyneen sydämen arkkitehtuuria. Kajasteen minimalistista proosaa lukiessa kuitenkin huomaa, että elokuvien kohtaukset ovat elämää ja rakennusten tilat mielentiloja. Kaisu Tervosen toimittama 13 katseluasentoa kertoo tämän hetken kiinnostavimpien kirjoittajien näkökulmista, miltä televisio tuntuu. Esseissä pohditaan, ovatko deittalurealityt todellisuudessa näennäisintohimolla päällystettyjä monogamiakampanjoita, kasvattiko lastensarja Alfred J. Kwak yhdestä sukupolvesta aktivisteja ja onko jo aika hyvästellä koko televisio, joka ei mediana enää vastaa silppuista arkeamme.

Alkuvuodesta paneudutaan myös ikivanhaan viisauteen, astrologiaan, jonka uusi aalto pyyhkii yli maailman. Juliana McCarthyn Tähdet on moderni länsimaisen astrologian opas, jossa esitellään muun muassa tähtimerkit, planeetat ja huoneet. Astrologia on kulttuurinen ilmiö ja taiteen muoto, jonka sosiaalisessa ja luovassa voimassa piilee muutoksen mahdollisuus. Uuden polven horoskooppikirja tarjoaa itsetutkiskelun välineitä niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin tähtikartan tulkitsijoille.

Marraskuun 2019 lopussa, ennen kevätkauteen siirtymistä, julkaistaan vielä somepersoona Sita Salmisen esikoisteos, eroottinen novellikokoelma Lupa. Kokoelma on rohkea ja nautinnollinen puheenvuoro seksipositiivisuuden puolesta. Kutkuttavat tarinat kuvaavat, miten joskus parasta on hellyys, toisinaan kovemmat otteet, mutta ehkä kaikkein kiihottavinta on antaa ja saada lupa.

