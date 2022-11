Kosmoksen kevään 2023 kirjat on julkistettu

Tutustu katalogiin täällä.

Runoilijana tunnetun V. S. Luoma-ahon cancel johdattaa lukijan outoon laaksoon tutun ja vieraan väliin. Luoma-ahon lyhytproosa on kokoelma kertomuksia poikkeustilasta, jonka ei soisi päättyvän, sillä kuka tietää kuinka paljon vielä aiempaakin normaalia hirveämpi uusi normaali on. Julkaistaan 19.1.

Jenna Viron Tuhkimoleikkaus on oopperan dramaturgiaa noudatteleva, raju ja leikittelevä romaani joka kysyy, kuinka pitkälle ihminen on valmis menemään rakkauden, rahan ja kauneuden tähden. Kirja on Viron esikoisteos. Julkaistaan 2.2.

Kriitikoiden ylistämän Akwaeke Emezin kirjemuotoon kirjoitettu muistelmateos Rakas Senthuran (suom. Kaisa Kattelus) on riipaiseva kuvaus kirjailijan omasta, igbo-heimon uskomusjärjestelmän, perheen sisäisten jännitteiden ja vapaudenkaipuun määrittämästä todellisuudesta. Emezin tarina on kudelma transformatiivisia päätöksiä omasta sukupuolesta ja kehosta, menestyksen käsittelyä ja ihmissuhteissa vaikeilua. Tuloksena on herkkä ja todistusvoimainen teos. Julkaistaan 13.2.

Aino Frilanderin Los Angeles -esseet koostuu taidokkaan vähäeleisistä teksteistä, joissa kävellään Los Angelesin jalkakäytävättömillä kaduilla, lähdetään roadtripille aavikolle ja uppoudutaan 70-luvun boheemien seurapiirien pyörteisiin Eve Babitzin kirjojen kautta. Vaikka Frilanderin esikoisteoksen tekstit sijoittuvat Los Angelesiin, ne päätyvät tarkastelemaan paikkoja, tiloja, taidetta ja tarinoita, joita kerromme. Julkaistaan 9.3.

Ali Smithin Kevät (suom. Kristiina Drews) on ylistetyn vuodenaikakvartetin kolmas osa. Mikä yhdistää Katherine Mansfieldiä, Charlie Chaplinia, Shakespearea, Rilkeä, Beethovenia, brexitiä, nykyisyyttä, menneisyyttä, pohjoista, etelää, itää, länttä, miestä joka murehtii menneitä, naista joka on jumissa nykyisyydessä? Kevät. Yhdistävä tekijä. Julkaistaan 13.3.

Tanskalaisen Jonas Eikan Auringon jälkeen (suom. Kari Koski) on surrealistinen novellikokoelma, joka liikkuu maailmassa Cancúnista Kööpenhaminaan ja Lontoosta Nevadan aavikolle. Tarinat kuvaavat nykyihmisen suhdetta teknologiaan, kapitalismiin ja ihmisyyteen itseensä. Eika on luonut teoksessaan uusia kerronnan tapoja aikaan, jota vanhat eivät enää pysty tavoittamaan. Julkaistaan 27.3.

Meri Werkkomäen Koira on pinnaltaan hersyvän hauska, pohjimmiltaan koskettava esikoisromaani, jonka kuluessa kirjan päähenkilön Rauhan asunnosta löytynyt koira johdattaa Rauhan kohtaamaan asioita, jotka tämä on koittanut lakaista maton alle. Julkaistaan 5.4.

Torrey Peters kartoittaa hauskassa ja koskettavassa Detransition, Baby -esikoisromaanissaan (suom. Natasha Vilokkinen) pelotta vaikeimpia näkökulmia sukupuoleen ja ihmissuhteisiin. Esikoisteosta on tituleerattu transkirjallisuuden merkkiteokseksi. Julkaistaan 12.4.

Pontus Purokurun Haavamaa on viidestä proosamaisemasta ja runoteoksesta koostuva heksaptyykki ekologisen ja sosiaalisen tuhon vastaanottamisesta, ihmissuhteen loppumisesta, kaipuusta maan yhteyteen ja epätoivon keskelläkin kajastavasta katarttisesta nautinnosta ja ilosta. Julkaistaan 4.5.

Emma Taulon Yksin tehty lapsi on tietokirja itsellisestä äitiydestä ja tarina erään naisen matkasta perheeksi. Kirja kuvaa samastuttavasti lapsen hankintaan, raskauteen ja vauvavuoteen liittyviä epävarmuuksia, mutta matkalle mahtuu yhtä lailla toivoa ja rakkautta. Tietokirja tarjoaa paljon tietoa itsellistä vanhemmuutta harkitseville, kertoo koskettavasti vanhemmaksi kasvamisesta ja ravistelee perhekäsityksiä. Julkaistaan 11.5.

Emma Puikkosen ja Selja Ahavan Rakennenautintoja pureutuu romaanikirjallisuu­teen tarkkanäköisesti ja täsmäl­lisesti, mutta ilolla. Mikä on romaani ja mistä se koostuu? Miten kirjailija raken­taa romaanin, ja miten rakenne toisaalta vaikuttaa lukukoke­mukseen? Millainen on frag­mentaarinen, syklinen tai post­humanistinen romaani? Puikkosen ja Ahavan teos koostuu esseistä, joissa leikitel­lään sillä, mitä kaikkea romaani voi olla. Julkaistaan 18.5.

Kesä (suom. Kristiina Drews) on Ali Smithin ylistetyn vuodenaikasarjan neljäs ja viimeinen osa. Kesä on tarina ihmisistä muutoksen reunalla. He ovat perhettä mutta ajattelevat olevansa vieraita toisilleen. Joten: Mikä on perheen alku? Ja mitä yhteistä on ihmisillä, jotka kuvittelevat ettei heillä ole mitään yhteistä keskenään? Julkaistaan 1.6.

Sitan kalenteri 2023-2024 on jatkoa Sita Salmisen suuren suosion saavuttaneille lukuvuosikalentereille. Kalenterin avulla voi helposti ja kannustavasti suunnitella arkea aina treeneistä arkiruokiin. Julkaistaan kesäkuussa.

Elina Innasen Chocochilin arkiruokaa -teoksesta ilmestyy päivitetty laitos, joka sisältää muun muassa uusia reseptejä sekä viikkokalenterin, jonka avulla reseptit ja raaka-aineet saa hyötykäyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Julkaistaan elokuussa.

Elina Innasen ja Suvi Auvisen Lapsiperheen vegaanikeittokirjan päivitetty laitos sisältää muun muassa enemmän tietoa perheen kaikista pienimpien ruokavaliosta ja vinkit sormiruokailuun. Julkaistaan elokuussa.