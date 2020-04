Kosmoksen syksyn 2020 kirjat on julkistettu

Kosmoksen syksyn 2020 kirjakatalogi on julkaistu. Syksyn katalogissa on mukana tietokirjoja muun muassa avoimista suhteista ja seksuaalikasvatuksesta, riemastuttava romaani työelämästä tekoälyn aikakaudella sekä kirjoituksia poikkeutilasta, jossa elämme.

Syksyn kaunokirjallisuudessa kuvataan sitä, kuinka tekoäly vie sinunkin työsi. Riemastuttavan tarkkanäköinen Motivaatiojänis on Olavi Koistisen odotettu ensimmäinen romaani.

Tietokirjajulkaisuissa käsitellään muun muassa ihmissuhteita ja vanhemmuutta. Avoimet suhteet on Mirja Hämäläisen journalistisella otteella kirjoitettu teos erilaisista suhdemalleista ja siitä, mitä suhde useamman kuin yhden kanssa edellyttää. Kaisa Viljasen Kasvun paikka on kirjoittajan omiin kokemuksiin ja asiantuntijahaastatteluihin pohjautuva empaattinen kirja, joka käsittelee lapsen saamisen mukanaan tuomia muutoksia ja muistuttaa, että kasvatusta kaipaavat myös vanhemmat. Elina Innasen ja Suvi Auvisen Lapsiperheen vegaanikeittokirja tarjoilee maistuvaa kasvisruokaa koko perheelle. Arkea helpottavien reseptien lisäksi kirjasta löytyy tiiviisti perustieto lasten täysipainoisen vegaaniruokavalion toteuttamisesta. Marja Kihlströmin seksuaalikasvatusopas Oikeilla nimillä tarjoaa pohjan terveelle suhteelle seksuaalisuuteen ja auttaa suunnistamaan maailmassa, jossa seksi tulee lasten silmille yhä aikaisemmin.

Syksyllä julkaistaan myös maailman ja yhteiskunnan nykytilaa tarkastelevia teoksia. Pontus Purokurun toimittama Tartunta on antologia, jonka tekijöinä on eturivin ajattelijoita ja kirjailijoita. Kirja tallentaa teksteihinsä elämää poikkeustilan aikana, jolloin tylsästä ja tavallisesta arjesta on yhtäkkiä tullut himoittua arvotavaraa. Pontus Purokurun ja Veikka Lahtisen teos Mikä liberalismia vaivaa? valottaa hallitsevan länsimaisen aatteen murenemista ja pohtii, mitä voi tulla sen jälkeen.

Kesäkuussa julkaistavassa Sita Salmisen kalenterissa on kaikki täydelliseen kalenteriin tarvittavat ominaisuudet, mutta ei mitään liikaa. Viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymän sisältävä kalenteri voi auttaa niin elämän hidastamisessa kuin tavoitteiden saavuttamisessa.

Tutustu katalogiin täällä.