Kosmoksen syksyn 2021 kirjat on julkistettu

Kosmoksen syksyn 2021 kirjakatalogi on julkaistu. Syksyn katalogissa loistavat tarkkanäköiset esikoisteokset, jotka käsittelevät niin voittamisen kulttuuria, minuuden sirpaloitumista kuin epätodellisen todellista 2020-lukua. Mukana on myös hätkähdyttävä tositarina eräästä kunnianloukkausoikeudenkäynnistä.

Maailma on myllertynyt entisestään viimeisten vuosien aikana, ja todellisuus on alkanut tuntua yhä enemmän epätodellisuudelta. Iida Sofia Hirvosen Radalla on tekstilajien rajoja hämärtävää esseeproosaa ajasta, jolloin todellisuus ja tulevaisuus hapertuvat ympäriltä. Tekstin mukana käydään instagram-dinnerillä ja ug-bileissä, joudutaan 90-lukulaisen tietokonepelin sisään ja kysytään, voivatko ihmiset paeta yksilöllisyyden kultista. Omaäänisen kirjoittajan nerokas esikoisteos näyttää meille näynomaisen, 4K-tarkan kuvan epätodellisuudesta, joka 2020-luku on.

Näyttelijä ja teatterintekijä Amanda Palon tarkkanäköinen esikoisteos Outoja kaloja on häviävien kohtausten kollaasi. Hurmaava proosateos piirtää miniatyyrejä, joissa muutamalla lauseella hahmotellaan kokonaisia draamoja, muutaman rivin pienoiselämäkertoja ja yhden sivun romanttisia tragedioita.

Sofia Blanco Sequeiroksen Voitto on karismaattinen, yllättävä ja silmiä avaava esikoisteos voiton tavoittelusta ja saavuttamisesta. Älykkäissä ja hauskoissa esseissä käydään miekkailukilpailuissa, analysoidaan elokuvia, joissa mies on yksin avaruudessa pelastamassa maailmaa, ja havaitaan, että kun maailma palaa, filosofeilla käynnistyvät sössötystalkoot.

Akwaeke Emezin Makeaa vettä (suom. Sari Karhulahti) on ylistetyn ja palkitun kirjailijan esikoisromaani sirpaloituneesta minuudesta. Se on häiritsevä, synkkä ja koskettava kasvukertomus, jonka hurja voima ja viehkeys ovat keränneet maailmalla runsaasti kiitosta. Emezin toinen romaani Vivek Ojin kuolema julkaistaan suomeksi toukokuussa 2021.

Johanna Vehkoon Oikeusjuttu on hätkähdyttävä tositarina eräästä kunnianloukkausoikeudenkäynnistä. “Mitään ei saa enää sanoa”, kuuluu julkisessa keskustelussa tiuhaan toisteltu fraasi. Todellisuudessa Suomessa saa sanoa paljonkin ilman kummoista pelkoa vastuuseen joutumisesta. Natsiksi tai rasistiksi kutsumisesta voi joutua kuitenkin rikossyytteeseen. Tässä kirjassa toimittaja Johanna Vehkoo kertoo, kuinka hänelle kävi juuri niin. Oikeusjutussa Vehkoo pureutuu oman tarinansa kautta trollauksen mekanismeihin ja sen luomiin uhkakuviin sekä jo todellisiin vaikutuksiin.

