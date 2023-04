Kosmoksen syksyn 2023 kirjat on julkistettu

Tutustu katalogiin täällä.

14 tuntia takaisin on Sonja Karlssonin taidokas esikoisromaani muistamisesta, muistista, sisaruudesta ja juurista. Se kertoo tarinaa yhden lennon ajan vuonna 1970. Vuosien kulu on pyöristänyt muistojen kulmat, häivyttänyt kiinnekohdat – mitä on ajan verhon takana; minne päivät ovat valuneet? Julkaistaan 7.9.

Deittailijan käsikirja on seksuaalikasvattaja, toimittaja, tuottaja ja Deiteillä-podcastista tunnetun Tiina Svenskin vetävästi kirjoitettu tietokirja, joka pyöräyttää ympäri minäkuvan ja parisuhdekäsityksen mutta tarjoaa toki myös ne tekniset vinkit Tinderin taltuttamiseen. Tässä tietokirjassa kaikki lähtee siitä että ensin laitetaan oma pää kuntoon. Julkaistaan 14.9.

Elli Valtosen Tainnutuskehto on koskettava esikoisromaani auttamisen halusta ja sen alle musertumisesta. Kirja kuvaa viiltävän tarkalla mutta herkällä otteella ihmisiä ja sitä, miten he kohtelevat toisia ihmisiä sekä muita eläimiä. Se on romaani välittämisestä, oman paikan etsimisestä, maailmankuvan sirpaloitumisesta ja selviytymisestä. Julkaistaan 21.9.

Iida Kivirannan Ensisolmu on vetävä esikoisromaani naisesta joka löytää Japanissa eroottisen sitomisen ja päätyy syvälle sadomasokismin, alistamisen ja alistumisen maailmaan. Se on realistinen kuvaus elämästä, kinkyskenestä, suostumuksesta, valtasuhteista ja vaistojen kauneudesta. Ensisolmu on romaani, jota on vaikea laskea käsistään. Julkaistaan 28.9.

Aino Vähäpesolan odotettu toinen romaani Suurenmoinen epävire kuvaa kartturin tarkkuudella yksityiskohtia, niitä pyhiä pieniä hetkiä, jotka tekevät aivan tavallisesta elämästä loisteliaan kaunista. Kustannustoimittaja Viivi saa työstettäväkseen tietokirjan urkujen historiasta samaan aikaan kun elämä ympärillä jatkuu keskeneräisenä. Julkaistaan 5.10.

Akwaeke Emezin raikas ja viettelevä romaani Hölmö rakkaus (suom. Kaisa Kattelus) uudistaa rakkausromaanin perinnettä. Emezin eläväinen ja intohimoinen teksti vie lukijan syvälle mahdollisuuksien ja paranemisen maailmaan, joka vaatii rohkeutta valita rakkaus ennen kaikkea muuta. Julkaistaan 9.10.

Arsi Aleniuksen odotettu toinen teos Katsotaanhan puhelimiakin on vimmainen monologi, joka näkee kirkkaasti myöhäiskapitalistisen maailman järjettömyyden ja saarnaa siitä miten kehtaammekin olla näin sivistymättömiä kun meillä on käytössämme maailman paras kirjastojärjestelmä. Proosateos rikkoo kirjallisen tuopin lukijan naamaan ja kysyy mikset ole jo lukemassa kirjoja tai tekemässä tälle kaikelle jotain. Julkaistaan 12.10.

Suosion saavuttaneen Avoimet suhteet -kirjan tekijän Mirja Hämäläisen uusi Avoimet suhteet -työkirja on täytettävä kirja, joka tarjoaa välineitä oman suhdemuodon pohtimiseen ja auttaa avaamaan keskusteluja kumppanin tai kumppaneiden kanssa. Kirja sisältää kysymyksiä, harjoituksia ja perustietoa erilaisista suhdemalleista. Julkaistaan 17.10.

Oletko ksin? Palkitun Stina Saaren odotettu toinen runoteos Onninno on ainutlaatuinen matka uneen ja onneen. Jos kieli ei ole riittävä ilmaisemaan asioita, sen voi purkaa osiinsa ja rakentaa niistä uusia, parempia sanoja ja merkityksiä. Teoksessa levitetään tavuja, kirjaimia ja painomustetta ja kohdataan lukija kielen tuolla puolen. Julkaistaan 19.10.

Joonas Pesosen Penisyklopedia on rohkea ja valaiseva tietokirja miesten seksuaalisuudesta. Tietokirja avaa ovet miesten intiimiin kokemusmaailmaan ja vastaa myös kysymyksiin, joita emme kehtaa itse esittää. Pesonen on tamperelainen seksuaalineuvoja, someammattilainen ja Onks OK? -podcastin juontaja. Julkaistaan 9.11.

Saksalaisen toimittaja ja kirjailija Fatma Aydemirin Jinnit (suom. Veera Kaski) on perhesaaga, joka kertoo kuudesta henkilöstä, jotka eivät voisi olla erilaisempia mutta jotka sattuvat olemaan sukua toisilleen. Romaanin kuusi kertojaa kantavat kukin omaa taakkaansa: salaisuuksia, haluja, haavoja. Heitä yhdistää kuitenkin tunne, että joku kuolleen Hüseyinin asunnossa tarkkailee heitä. Julkaistaan 7.12.

Chocochilin ruokavuosi on suosikkikeittokirjailija Elina Innasen suunnittelema kalenteri, joka toimii oppaana helpompaan ja maukkaampaan arkeen. Julkaistaan marraskuussa.

Sitan kalenteri 2024 on Sita Salmisen suuren suosion saavuttanut vuosikalenteri seuraavalle vuodelle. Kalenterin avulla voi helposti ja kannustavasti suunnitella arkea aina treeneistä arkiruokiin. Julkaistaan lokakuussa.