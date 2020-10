Kosteikko valmistui, vaikka Polarian juhlavuodesta tuli poikkeuksellinen

Polarian 50. juhlavuosi on ollut onnistunut poikkeusajasta huolimatta. Lahja-kosteikolle on tehty viimeisetkin muokkaukset, ja sen annetaan nyt palautua hiljalleen luonnontilaan.

Vuodesta 2020 piti tullakin Polarialle poikkeuksellinen. Kukaan ei kuitenkaan arvannut, että 50-vuotista taivaltaan viettävä Polaria juhlisi pyöreitä vuosia näin suurten mullistusten aikana. Vaikka maailman tilanne on laittanut monet suunnitelmat uusiksi, on yrityksen perusajatus oikeastaan vain kirkastunut: Mäntyharjulla tehdään kestäviä kylpyhuonekalusteita, jotka pysyvä arjessa mukana.

Polarian viralliset 50-vuotisjuhlat ehdittiin viettää 20. helmikuuta henkilökunnan ja sidosryhmien kesken.

– Olimme onnekkaita juhliemme ajankohdan suhteen. Saimme mahdollisuuden koota yhteen meille tärkeitä kumppaneita ja sidosryhmiä ja juhlia heidän kanssaan, toimitusjohtaja Timo Karhula iloitsee.

Kosteikon ennallistaminen kääntää katseet luonnon monimuotoisuuteen

Alkusyksystä saatiin päätökseen Polarian mahdollistaman kosteikon ennallistamistyöt, kun kosteikkoalueelle tehtiin viimeiseksi vielä vedensäätelyjärjestelmä. Kosteikko oli yrityksen lahja kotikunnalleen Mäntyharjulle.

Kosteikko ennallistettiin yhteistyössä Suomen riistakeskus Etelä-Savon ja Maanrakennus Leppä Ky:n kanssa.

– Alkuvuodesta kosteikolla tehtiin kaikki kaivuutyöt valmiiksi. Kevät ja kesä seurattiin, miten kosteikko käyttäytyy ja minne vedet asettuvat. Kevyt vedensäätelyjärjestelmä takaa sen, että vesi pysyy alueella hallinnassa vuoden vesimääristä riippumatta, kosteikon käytännön töiden suunnittelusta vastannut riistasuunnittelija Ohto Salo kertoo.

Polaria Oy tahtoo omalla esimerkillään osoittaa, että niin yksityishenkilöt, yritykset kuin kuntakin voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa paikallisen yhteisön viihtyvyyteen ja luonnon hyvinvointiin.

Panostuksia vientiin ja brändiin

Tapahtuma-alan mullistukset peruivat tältä vuodelta monet suositut messut ja tapahtumat niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Juhlavuoden kunniaksi oli sunniteltu esimerkiksi tehdaskierroksia, joilla tutustutettaisiin paikkakuntalaisia tehtaan toimintaan. Kaikki tapahtumat ovat kuitenkin nyt jäissä.

– FinnBuild, Nordbygg ja Tervetuloa meille -viikot, nyt muutamia mainitakseni, siirtyvät ensi vuoteen. Koska emme ole voineet panostaa tapahtumiin, olemmekin kääntäneet katseen sisäänpäin ja tehneet monenlaisia strategisia panostuksia. Ruotsissa on tällä hetkellä käynnissä kampanja Polaria-brändin tunnettuuden lisäämiseksi, asiakastapaamisia on pyritty järjestämään mahdollisuuksien mukaan etänä mahdollisimman paljon, olemme käynnistäneet laajoja tietojärjestelmäuudistuksia ja omalla tehtaallamme työstämme strategiaa henkilöstön kanssa, Timo Karhula toteaa.

Vaikeista ajoista huolimatta Polariassa ei missään vaiheessa pysähdytty. Panostuksia tehtiin siellä, missä pystyttiin ja suunniteltiin valoisampaa tulevaisuutta.

– Me panostimme vahvasti esimerkiksi oppilaitosyhteistyöhön stipendien, laiteavustusten ja suunnittelukilpailun muodossa. Lisäksi kartutimme omaa kuvapankkiamme sekä käytimme paljon aikaa materiaaliemme suunnitteluun ja uudistamiseen. Meillä on markkinoinnin puolella ollut kädet täynnä töitä. Odotamme innolla tulevaa vuotta, koska meillä on paljon uutta näytettävää maailmalle, Hanna Himanen Polarian markkinoinnista hymyilee.