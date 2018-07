Kosteus yhä rakentamisen terveysriski – Tampereella läpimurto langattomassa kosteusmittauksessa

Suomi on rakenteiden kosteusmittauksessa maailman ehdotonta kärkeä. Uusin läpimurto on tamperelaisen Wiiste Oy:n langaton anturijärjestelmä, joka lähettää tarkat kuivumistiedot suoraan betonivalusta internetiin 10 vuoden ajan. Viranomaisilta sen sijaan toivotaan rakentajia velvoittavia määräyksiä, jotka puuttuvat rakennusfysiikan professori Juha Vinhan mukaan suurelta osin uudesta rakentamisen kosteusasetuksesta.

– Rakennusten kosteudenhallinta on asumisterveyden kannalta paljon tärkeämpi asia kuin energiatehokkuus, mutta siihen ei löydy samaa kiinnostusta. Uudet kosteusmääräykset sisältävät yleisellä tasolla olevia vaatimuksia, mutta konkreettisempia velvoitteita niissä on varsin vähän, kertoo Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinha.



Valmiudet luotettavaan mittaukseen ovat olemassa. Kosteusmittauksen IoT-teknologiaa kehittävän Wiiste Oy:n uudessa ratkaisussa betonivaluun upotettavat anturit lähettävät tiedon betoninlaatan kuivumisesta reaaliajassa internetiin ja seuraavat kosteutta automaattisesti 10 vuoden ajan. Kyseessä on maailman ensimmäinen täysin automaattinen tiedonsiirto suoraan betonivalusta internetiin, esimerkiksi matkapuhelimella luettaviksi.

Rakentamisen kiire kulminoituu usein juuri valettujen betonilaattojen kuivumisen odottamiseen. Väljien mittausmääräysten lisäksi vaihtelevat mittauskäytännöt työmailla sekä virheet mittauksissa tai tulosten tulkinnassa ovat yleisiä. Toisaalta kiire houkuttaa jatkamaan rakentamista nopeasti.



– Rakentamisen kiireen syynä ovat kustannukset. Nyt on alettu onneksi ymmärtää, että oikein tehdyt mittaukset säästävät rahaa. Kosteusvaurioiden korjaaminen jälkikäteen on erittäin kallista, asumisterveydelle aiheutuvista haitoista puhumattakaan. Toimintatavoissa pitäisi siirtyä laadun ja aikataulun hallinnankin takia yksittäisistä pinnoitettavuusmittauksista kuivumisen seurantaan, sanoo Wiiste Oy:n toimitusjohtaja Toni Luopajärvi.



Ratkaisu ei nosta mittauksen kustannuksia perinteiseen porareikämittaukseen verrattuna, ja se mahdollistaa kosteustilanteen seurannan periaatteessa useita kymmeniä vuosia, sillä kun antureiden akut loppuvat noin 10 vuoden kuluttua, mittausta voi jatkaa manuaalisella lukulaitteella.



Uuden teknologian testausjakso saatiin heinäkuun päätteeksi vietyä onnistuneesti loppuun. Langattomasti etäluettavat anturit tuleva myyntiin syys-lokakuun vaihteessa.



Tiedoteliitteessä lisätietoa nykyrakentamisen kosteusongelmista.