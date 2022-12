Kotimaan ohjelmistossa 2023 odotettuja ensi-iltoja

Monteverdi-teoksen Helsingin ensi-ilta toteutuu vihdoin maaliskuussa

Tero Saarinen Companyn ja Helsingin Barokkiorkesterin yhteisteos Third Practice sai maailman ensi-iltansa Cremonan maineikkaalla Monteverdi-festivaalilla Italiassa vuonna 2019. Teoksen koronasulkujen vuoksi useaan kertaan peruttu Helsingin ensi-ilta toteutuu nyt vihdoin liveyleisölle: esitykset Erkko-salissa ovat 16.–23.3.2023.



Väkevätunnelmainen Third Practice peilaa arvojen ja perspektiivien muutosta maailman murroksessa. Claudio Monteverdin vallankumoukselliset madrigaalit lihallistuvat Tero Saarisen koreografiassa näyttämölle kahdentoista tanssijan ja muusikon, tenori Topi Lehtipuun sekä virtuaalisopraano Núria Rialin tulkintana.

Kansainvälinen yhteistuotanto ja suomalaisklassikko Erkko-saliin kesällä

Tero Saarinen Companyn ensimmäinen kesäsesonki Tanssin talossa törmäyttää ryhmän uuden kantaesityksen palaan suomalaisen tanssin historiaa kahden teoksen illassa 9.–16.6.2023.

TSC:n yhteistyössä kanadalaisen Ballet BC:n kanssa tuottama Heart Drive on tilausteos koreografiduo Imre ja Marne van Opstalilta. Ballet BC kantaesitti kovassa kansainvälisessä nosteessa olevan hollantilaiskaksikon koreografian Vancouverissa marraskuussa. Helsingissä nähdään teoksen Euroopan ensi-ilta kahdeksan Tero Saarinen Companyn tanssijan tulkitsemana. Rakkautta, yhteyttä ja nautintoa, sekä niihin sisältyviä tabuja ja stigmoja tutkivan teoksen Helsingissä järjestettyyn TSC:n koetanssiin haki liki 1 000 ammattilaista eri puolilta maailmaa.

Samassa illassa nähdään koreografi Jyrki Karttusen menestysteos Digital Duende (1998). Tero Saarinen Companyn tanssijoiden nyt tulkitsema duetto on pohjoismaisen viileä tulkinta kuvitteellisesta tulisesta espanjalaisuudesta. Koreografinsa maailmanlaajuiseen suosioon vuosituhannen vaihteessa nostaneen teoksen kiertueet ulottuivat Euroopan lisäksi Aasiaan, Australiaan, Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan. Karttusen oman ryhmän yli sadan esityksen lisäksi teos on ollut muun muassa Bernin baletin ohjelmistossa.

Tero Saarisen ja Sebastian Fagerlundin yhteistyö vihdoin suuren yleisön eteen

Tero Saarisen uusin suuren näyttämön teos Transit (2020) tuotettiin yhteistyössä ruotsalaisen Skånes Dansteaterin kanssa. Sekä kantaesitys Malmön oopperassa että Suomen ensi-ilta Helsingin juhlaviikoilla toteutuivat tiukkojen koronarajoitusten alla.

Vuonna 2023 Tero Saarinen Company esittää teosta vihdoin suurelle yleisölle: Tampere-talossa (21.4.), Turun kaupunginteatterissa (26.9.) sekä Tanssin talossa (4.–6.10.). Tampere-talossa teos nähdään elävän musiikin kanssa: Tampere Filharmoniaa johtaa Hannu Lintu.

Transit (2020) on ihmiskunnan luontosuhdetta luotaava koreografia Sebastian Fagerlundin orkesteritrilogiaan Stonework, Drifts ja Water Atlas. Musiikkiin yhdistyy Tuomas Norvion tilallinen äänisuunnittelu ja elektroninen musiikki. Visuaalisuuden keskiössä on IC-98:n videoinstallaatio, jonka kanssa vuoropuhelua käyvät Minna Tiikkaisen valosuunnittelu ja Teemu Muurimäen puvut.

Ensimmäinen vuosi Tanssin talossa toi uusia yleisöjä

Kuluvana vuonna Tero Saarinen Companylla oli Tanssin talon ohjelmistokumppanina kaksi esitysjaksoa ja yli 6 000 katsojaa – lähes puolet TSC:n Erkko-salin näytöksistä oli loppuunmyytyjä. Uusi talo ja sen mahdollistama saavutettavampi hinnoittelu, kuten alle 25-vuotiaille suunnattu edullinen lipputyyppi, toivat runsaasti uusia yleisöjä. Ryhmä esiintyi myös Tanssin talon televisioidussa avajaisgaalassa.

Tero Saarinen Companyn Helsingin-esitykset toteutuivat Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella.





------



TSC Tanssin talossa 2023



Esitykset Erkko-salissa klo 19



Tero Saarinen – Claudio Monteverdi

Third Practice

Tero Saarinen Company ja Helsingin Barokkiorkesteri

to 16.3. | pe 17.3. | la 18.3. | ke 22.3. | to 23.3. | pe 24.3.



Imre ja Marne van Opstal | Jyrki Karttunen

Heart Drive | Digital Duende

Tero Saarinen Company

pe 9.6. | la 10.6. | ti 13.6. | ke 14.6. | to 15.6. | pe 16.6.

Tero Saarinen – Sebastian Fagerlund – Tuomas Norvio

Transit

Tero Saarinen Company yhteistyössä IC-98

ke 4.10. | to 5.10. | pe 6.10.

Liput (16€ – 62€) ja lisätiedot: terosaarinen.com

Early Bird -tarjous voimassa 15.1.2023 saakka.

-----

Teoksista sanottua

”Tanssin ja musiikin kunnianhimoinen liitto. – – Unohtumattomia hetkiä”

- HELSINGIN SANOMAT, 2019 (Third Practice)

“Hienostunut – – barokki muuntautuu nykytaiteeksi”

- LA PROVINCIA DI CREMONA (Italia), 2019 (Third Practice)

“Erityinen, surrealistinen liikekieli – – innovatiivinen parityöskentely on teoksen kohokohtia – – houkutteleva maistiainen eurooppalaisilta edelläkävijöiltä“

- STIR (Kanada), 2022 (Heart Drive)



”Hämmästyttävää sujuvuutta – – pehmeys kohtaa modernin tanssin jykevän terävyyden. – – ihailtavan hiottu aina viimeiseen yksityiskohtaan asti.”

– THE SYDNEY MORNING HERALD (Australia), 2001 (Digital Duende)



”Tero Saarisen koreografiuran hienoimpia ja vaikuttavimpia teoksia.”

- DEMOKRAATTI, 2021 (Transit)



”Erityisen hienosti tasapainossa oleva taiteidenvälinen vuoropuhelu.”

- HUFVUDSTADSBLADET, 2021 (Transit)