Kotimaanmatkailun ja matkailuautoilun suosio ei osoita laantumisen merkkejä – Zuma Rent ja liikkuva hotellihuone tarjoavat elämyksiä kaikkina vuodenaikoina

Korona-aika on haastanut matkailualaa, mutta matkailuautoilun kokema muutos on ollut poikkeuksellinen – vapaus, mukavuus ja henkilökontakteja vähentävä matkustamisen muoto on osoittautunut ihanteelliseksi ratkaisuksi monien matkailunnälkään. Vihtiläisen ZUMA Products Oy:n juuret ulottuvat hotellialalle, jossa yrittäjä Tiina-Mari Tuominen on toiminut vuosia hotelli- ja julkistilojen kalustajana. Näistä lähtökohdista virisi idea jalostetummasta matkailuautoilun muodosta – liikkuvasta hotellihuoneesta – jossa asiakkaalle tarjotaan lukuisia mukavuuspalveluita ja sisustus on hiottu hotellihuoneista tutulla tyylisilmällä. Zuma Rentin matkailuauto onkin elämyksellinen tapa ihailla Suomen kauneutta eri vuodenaikoina. Tänä vuonna liikkuva hotellihuone on myös päivitetty entistä suurempaan ja paremmin varusteltuun matkailuautoon.

Zuma Rentin liikkuva hotellihuone tuo matkailuun vapautta ja erityistä matkustusmukavuutta. Kuva: Mediakukkaro/Timi Kukkaro

Vapaus ja yksityisyys kiehtovat – erinomainen matkustusmukavuus yllättää Zuma Rent on tuonut matkailuautojen vuokramarkkinoille hotellialalta tuttua tyylikästä design-ajattelua sekä palvelujen luomaa elämyksellisyyttä. Yrityksen liikkuva hotellihuone – vuoden 2022 Rapido 866F – on suurin B-kortilla ajettava täysintegroitu asuntoauto, jossa on avara ja hotellihuonemainen sisustus. Kattavasti varusteltu matkailuauto tarjoaa myös viehättävää elämäntyyliä viihde-elektroniikan ja suomalaisen designin ansiosta. Suomalaista osaamista huokuvat esimerkiksi Iittalan astiat, Fiskarsin keittiövälineet, Marimekon ja Finlaysonin tekstiilit sekä Joutsen-petivaatteet. ”Olemme saaneet paljon kehuja myös liikkuvan hotellihuoneen ilmastoinnista, joka tuli erityisen tarpeeseen viime kesän kuumilla hellejaksoilla. Ilmastointilaite piti sisätilat viileänä, ja yöunet sai nauttia mukavasti säistä riippumatta”, kuvailee toimitusjohtaja Tiina-Mari Tuominen. ”Asiakkaat antoivat viime vuonna pelkästään hyvää palautetta auton ajamisen helppoudesta sekä toimintojen ja palvelujen toimivuudesta”, Tuominen jatkaa. Liikkuvan hotellihuoneen vuokrauksessa huolettomuus onkin avainasemassa. Matkalle lähtö on helppoa täydellä tankilla ja vuokra-ajan puitteissa voi matkustaa kotimaassa ilman kilometrirajaa. Halutessaan asiakas voi tilata matkantekoa ilahduttamaan myös virvokkeilla täytetyn minibaarin, PS4-pelikonsolin peleineen sekä kaasugrillin ja ulkokalusteet rentoihin ruokailuhetkiin. ”Olimme ensimmäistä kertaa koko perheen kanssa asuntoautossa ja matkamme oli unohtumaton. Saimme kattavan opastuksen, ja meillä oli mahdollisuus tutustua ennakkoon autoon ja sen toimintoihin. Itse autoa oli helppo käyttää, sekä sisustus että käytännöllisyys oli mietitty loppuun. Emme siis tarvinneet kuin omat vaatteet mukaan ja se oli sitten siinä. Mukavuutta toi laadukkaat petivaatteet, vesi, joka oli valmiina, sekä perheen pienimmille tarjottavat tv:t sekä peliohjaimet – olimme tosiaankin kuin liikkuvassa hotellihuoneessa. Aiomme jatkossakin vuokrata autoa ja suosittelemme sitä varsinkin perheille (meitä oli viisi), mutta myös pariskunnille, jotka arvostavat arjen luksusta ja haluavat herätä aamuun, joka sisältää tuoreen kahvin sekä upeat maisemat”, kuvailee asiakas Minna Sirén. Lomasuunnitelmat kannattaa ennakoida – suositut viikot varataan varhain Kesämatkailu kotimaassa vaikuttaisi olevan tulevanakin kesänä suosittu matkustamisen muoto. Viime vuonna suositut kesäviikot myös varattiin ajoissa. Tuominen rohkaiseekin kiinnostuneita ottamaan yhteyttä matkailuauton vuokrausasioissa jo aikaisessa vaiheessa – varauksen jälkeen voi sitten huoletta keskittyä ikimuistoisen lomamatkan suunnitteluun. Lisätietoja: Tiina-Mari Tuominen, yrittäjä ja toimitusjohtaja, info@zuma.fi, p. +358 (0)40 700 9903

