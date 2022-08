Kotimaisen asiantuntijan uutuusteos aknen hoitomenetelmistä nyt saatavilla

Jarkko Viitakangas ravasi vuosikausia eri lääkäreillä ja söi kasapäin monenlaisia lääkekuureja. Hän sai hetkittäistä apua, mutta sitten iho-ongelmat palasivat korkojen kera.

Jarkko kyllästyi ja alkoi itse selvittää mistä aknesta oikein on kyse. Pian hänelle selvisi kuinka isoa roolia ruokavalio näyttelee aknen taustalla. Hän tajusi myös sen kuinka isoja virheitä on tehnyt ihon pesuun liittyen.

Jarkko muutti ruokavaliota ja ihon pesurutiinia, ja jo parissa viikossa huomasi todella dramaattista paranemista ihon kunnossa. Tästä meni vielä muutama viikko ja iho oli parantunut. Tästä on kulunut jo yli kymmenen vuotta. Tämän jälkeen Jarkko on käyttänyt tuhansia tunteja aknen ja sen hoitomenetelmien tutkimiseen. Tästä on muodostunut hänelle elämäntyö. Ei olekaan mikään ihme, että Jarkkoa pidetään yhtenä Suomen johtavista akneasiantuntijoista.

