Kotimaisia uutuustuotteita viedään nyt käsistä

Tänä syksynä S-ruokakaupoissa on nähty poikkeuksellisen monta uutuustuotetta, jotka ovat ylittäneet odotukset. Suomalaiset ovat suorastaan hurahtaneet uudenlaisiin karkkivaihtoehtoihin, kasvispohjaisiin tuotteisiin ja kalajalosteisiin. Ilmiö on poikkeuksellinen, sillä normaalisti uutuustuotteista vain häviävän pieni osa löytää asiakkaiden ostoskoreihin ja menestyy.

Ruokakaupan hyllyille tulee vuosittain tuhansia uutuustuotetta. Näistä valtaosa katoaa yhtä nopeasti kuin tulikin. Elintarvikkeissa yli viidennes kaupan hyllyllä olevista tuotteista vaihtuu vuosittain.

– Tänä syksynä tässä on nähty meillä selkeä muutos. Suomalainen menestysresepti -ohjelman voittaja Boltsi hyppäsi nopeasti kasvispyörykkäkategorian myydyimmäksi ja on pysynyt kärjessä. Myös uusi Makea moka -karkkipussi on ollut jo viikkoja Prisman myydyin pussi, hehkuttaa valikoimajohtaja Katja Tapio S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Sekä Boltsi että hävikkikarkeista koottu Makea moka ovat herättäneet paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Karkkihyllyn toinen uutuushitti on marraskuun alussa myyntiin tullut Huono äiti -suklaa, jonka takana on sosiaalisessa mediassa huonona äitinä tutuksi tullut Sari Helin.

– Mietimme erilaisia tuotteita ruuhkavuosien tarpeeseen. Lohtulevy ja Pelastuspatukka ovat selvästi osuneet ja uponneet. Myös suklaavalinta osui nappiin, ihmiset arvostavat vastuullisuussertifioitua käsintehtyä suklaata Suomen Iittalasta. Ja on pakko tunnustaa: Kun näki S-marketissa ensimmäisen kerran omia suklaita vieraan ihmisen ostoksissa liukuhihnalla, oli pakko mennä pakastealtaalle vetämään happea. Sen verran se säväyttää kuitenkin, sanoo Huono Äiti -yhteisön perustaja, yrittäjä Sari Helin.

Sekä Makea moka että Huono äiti -karkit ovat toistaiseksi olleet myynnissä ainoastaan S-ruokakaupoissa.

Lihansyöntiä korvaavat uutuudet yllättäneet

Syksyn suuria yllättäjiä ovat olleet myös ensimmäisenä S-ruokakaupoissa nähdyt Beyond burger ja Muu-kasvispihvit ja Muu-kasvislihapyörykät. Lisäksi kalansyönnistä innostuneet suomalaiset ovat tarttuneet innokkaasti uudenlaisiin kalatuotteisiin, kuten järvikalapuikkoon ja kalajauhelihaan. Myös Saimaan tuore -kalafilee on yllättänyt menekillään.

– Toimme Beyond burger -pihvit ensimmäisenä ruokakauppaketjuna läpi Suomen ja tämä ei jäänyt ihmisiltä huomaamatta. Erityisen iloisia olemme kuitenkin kotimaisten tuottajien innovaatioista. Kaura-siemenpyörykkä Boltsi ja Muu-tuoteperhe pihveineen ja kasvislihapullineen on otettu asiakkaiden toimesta erinomaisesti vastaan. On mahtavaa päästä tarjoamaan suomalaisille monenlaisia vaihtoehtoja, toteaa valikoimajohtaja Antti Oksa S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Lisätietoja medialle:

Katja Tapio, teollisten tuotteiden valikoimajohtaja, S-ryhmän vähittäiskauppa, 010 768 0638, katja.tapio@sok.fi

Antti Oksa, tuoretuotteiden valikoimajohtaja, S-ryhmän vähittäiskauppa, 010 768 0699, antti.oksa@sok.fi

Sari Helin, Huono Äiti -yhteisön perustaja, yrittäjä, 040 830 2917, huonoaiti@gmail.com