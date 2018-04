Kotipizza karsi ruuastaan lisäaineita

Kotipizza-ketjussa käytetyt raaka-aineet sisältävät enää 36 Suomessa elintarviketeollisuudessa sallituista yli 330 E-koodista. Ketju sitoutuu luopumaan pysyvästi jo karsituista lisäaineista, välttämään turhien lisäaineiden käyttöä ja etsimään luonnonmukaisempia vaihtoehtoja käyttämilleen lisäaineille.

Kotipizzan ruuassa on aina käytetty mahdollisimman vähän lisäaineita. Viime vuosina ketju on kehittänyt tuotteitaan yhteistyössä hankinta- ja logistiikkayrityksensä Helsinki Foodstockin ja tavarantoimittajiensa kanssa, minkä tuloksena lisäaineiden määrää on vähennetty entisestään etenkin ketjun private label -raaka-aineissa.

Lisäaineiden lisäksi Kotipizza on luopunut joukosta muita ylimääräisiä aineita, kuten kamarasta, maltodekstriinistä ja natriumglutamaatista. Kotipizzan käyttämät lihavalmisteet eivät myöskään enää sisällä soijaproteiinia.

”Maailman paras pizza syntyy käsityönä puhtaista ja turvallisista raaka-aineista. Meidän mielestämme herkullisuus syntyy luonnon antimien aidoista mauista, tuoksuista ja suutuntumasta. Hyvään ruokaan ei kuulu mitään turhaa. Siksi olemme tarkkoja siitä, mitä pizzamme sisältää, ja olemme julistaneet ison joukon lisäaineita pysyvästi pannaan. Muutoksen voi maistaa, haistaa ja nähdä monissa tuotteissamme”, sanoo Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen.

”Tämäkään ei riitä meille. Jatkamme työtä aidomman ja herkullisemman ruuan puolesta paitsi Kotipizzassa, myös Kotipizza Groupin muissa ravintolaketjuissa. Ruoka myös maistuu paremmalta silloin kun tietää mitä syö”, Tervanen sanoo.

Niillä lisäaineilla, joita ketju käyttää yhä, on tietty tehtävä. Monet niistä esimerkiksi lisäävät ruuan turvallisuutta tai tekevät ruuasta sopivaa niille, jotka noudattavat erityisruokavalioita.

Lisäaineet ovat aineita, joita käytetään elintarvikkeiden, kuten pizzan raaka-aineiden valmistuksessa, mutta joita ei yleensä kuluteta varsinaisina elintarvikkeina. Lisäaineilla on ruuassa aina jokin tietty tarkoitus, kuten säilyvyyden parantaminen. Kullakin lisäaineella on oma nimi ja numeromerkintä, E-koodi. E-koodi tarkoittaa, että Euroopan unioni on arvioinut kyseisen lisäaineen turvalliseksi elintarvikekäyttöön.