Kotipizza-ketju palkitsi yrittäjiään Syysseminaari-tapahtumassa

Kotipizza-ketju palkitsee menestyneitä yrittäjiään vuosittain parhaasta myynnin kehityksestä ja antaa yrittäjille ja työntekijöille lisäksi erilaisia kunniamainintoja. Perinteisesti palkinnot jaetaan Kotipizzan Syysseminaarissa ja keväisin Talvipäivät-tapahtumassa. Tänä vuonna Syysseminaarissa jaettiin myös palkinnot, jotka normaalisti olisi jaettu viime keväänä.

Vuoden 2020 toisen puoliskon aikana ravintolansa myyntiä kehittivät prosentuaalisesti parhaiten:

Lasse ja Virpi Rusi, Jyväskylä Mäki-Matti

Mikko Raitinpää ja Susanna Hyvönen, Teboil Ylöjärvi

Vuoden 2020 toisen puoliskon aikana ravintolansa myyntiä kehittivät euromääräisesti parhaiten:

Kari Riihola ja Riitta Riihola, Iisalmi

Taru Reimari ja Eku Kultanen, Neste K Karisto, Lahti

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana ravintolansa myyntiä kehittivät prosentuaalisesti parhaiten:

Antti Leinonen ja Mervi Tarvainen, Jämsä, Keskuskatu

Jarkko Mannila ja Jasmin Saonegin-Mannila, Neste Pohjantie, Kempele

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana ravintolansa myyntiä kehittivät euromääräisesti parhaiten:

Sirpa Uzun ja Päivi Kankaanpää, Pirkkala

Taru Reimari ja Eku Kultanen, Neste K Karisto, Lahti

Erikoispalkinnot:

Vuoden yrittäjä: Ibrahim Mizai ja Javad Mirzaee, 5 ravintolaa

Vuoden paikallinen vaikuttaja: Jimi ja Joni Riihola, 6 ravintolaa

Vuoden shop in shop -yrittäjä: Mikko Raitinpää, Teboil Ylöjärvi

Vuoden kuljettava yrittäjä ja ravintola: Faysal Hasan, Vantaa Hakunila

Vuoden tulokas: Pinja Paasimaa, Kajaani Sirkunpolku

”Yksi Kotipizzan strategian tavoitteista on, että meillä on Suomen parhaat yrittäjät. Nyt palkittu joukko todistaa, että tavoitteen saavuttamiseen on erinomaiset edellytykset. Meillä on mahtavia yrittäjiä, jotka yltävät vuosi vuodelta hienompiin saavutuksiin myynnissä, ravintolan johtamisessa ja asiakaspalvelussa, olipa kyse sitten ravintolassa syödystä tai kotiin kuljetetusta ruokahetkestä. Heidän ravintoloissaan tehdään merkityksellistä työtä parhaassa seurassa”, sanoo Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Heidi Stirkkinen.

”Haluamme koko ketjun voimin kiittää ansioituneita Kotipizza-yrittäjiä hyvästä työstä ja kannustaa heitä jatkamaan samaan malliin”, hän jatkaa.

Lisätietoja:

Kotipizza Oyj, kaupallinen johtaja Markus Kaatranen, p. 040 631 1745

www.kotipizza.fi