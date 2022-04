Kotipizza-ketju palkitsi yrittäjiään Talvipäivät-tapahtumassa

Kotipizza-ketju palkitsee menestyneitä yrittäjiään vuosittain parhaasta myynnin kehityksestä ja antaa yrittäjille ja työntekijöille lisäksi erilaisia kunniamainintoja. Perinteisesti palkinnot jaetaan Kotipizzan Syysseminaarissa ja keväisin Talvipäivät-tapahtumassa. Talvipäivillä 2022 palkittiin kahdeksan yrittäjää.

Vuoden 2021 toisen puoliskon aikana ravintolansa myyntiä kehittivät prosentuaalisesti parhaiten:

Niklas Merkell, Helsinki Kruunuhaka

Tuuli Kurkinen ja Marko Kurkinen, Neste K Reissumies, Rovaniemi

Vuoden 2021 toisen puoliskon aikana ravintolansa myyntiä kehittivät euromääräisesti parhaiten:

Kari Riihola ja Riitta Riihola, Iisalmi

Risto Ojaniemi, Neste Raahe Pattijoki

Timanttipalkinnon saivat Kotipizza-yrittäjät, joiden ravintoloiden myynti oli vuonna 2021 kolmen peräkkäisen kuukauden aikana yhteensä yli 270 000 euroa:

Tapani Vettainen, Levi Kittilä

Mustafizur MD Rahman, Tuusula

Erikoispalkinnot:

Parhaat kampanjapizzan myyjät: Kari Riihola ja Riitta Riihola, Iisalmi sekä Tapani Vettainen, Levi Kittilä

”Yksi Kotipizzan strategian tavoitteista on, että meillä on Suomen parhaat yrittäjät. Nyt palkittu joukko todistaa, että tavoitteen saavuttamiseen on erinomaiset edellytykset. Meillä on mahtavia yrittäjiä, jotka yltävät vuosi vuodelta hienompiin saavutuksiin myynnissä, ravintolan johtamisessa ja asiakaspalvelussa, olipa kyse sitten ravintolassa syödystä tai kotiin kuljetetusta ruokahetkestä. Heidän ravintoloissaan tehdään merkityksellistä työtä parhaassa seurassa”, sanoo Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Heidi Stirkkinen.

”Haluamme koko ketjun voimin kiittää ansioituneita Kotipizza-yrittäjiä hyvästä työstä ja kannustaa heitä jatkamaan samaan malliin”, hän jatkaa.

