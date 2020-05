Kotipizza-ketju piristää karanteeniarkea 1900 pizzalla

Kotipizza on mukana 5. toukokuuta järjestettävässä #GivingTuesdayNow -päivässä. Tapahtuma kehottaa lahjoittamaan varoja tai vapaaehtoistyötä koronan aikaan. Kotipizzan yhteistyökumppanina on Diakonissalaitos.

Kotipizza-ketju lahjoittaa Diakonissalaitoksen työn piirissä ja koronaepidemian takia eristyksissä oleville eri puolilla Suomea yhteensä lähes 1900 pizzaa. Kotipizza-ravintolat toimittavat pizzat kuljetuksella avun saajille.

Pizzalahjoituksilla halutaan ilahduttaa erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa olevia Vamos-nuoria, kehitysvammaisia lapsia ja nuoria Rinnekodin asumisyksiköissä, lastensuojelun piirissä olevia sekä asunnottomia. Diakonissalaitos tekee työtä pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti lähes 20 paikkakunnalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien parissa.

Arki eristyksissä kuluu hitaasti. Yhdessä syöminen ja yhteys esimerkiksi digikanavien avulla toisiin pizzan ystäviin tekee tapahtumasta iloisen ja ikimuistoisen. Postauksia löytyy #pizzaayhdessä -hastagillä.

Diakonissalaitos on yli 150-vuotias säätiö, joka tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Säätiö toimii valtakunnallisesti ja tarjoaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaiden arkea. Diakonissalaitoksen työn piirissä on yli 6000 ihmistä.

Kotipizza on Pohjoismaiden suurin pizzaketju. Kotipizzan pizzat ovat tehty tuoreista ja vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista. Suomessa on yli 280 Kotipizza-ravintolaa ja niitä johtaa noin 300 franchisingyrittäjää. Vuonna 1987 perustettu Kotipizza-ketju on osa Kotipizza Groupia.