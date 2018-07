Kotipizza-yrittäjä valittiin Vuoden iiläiseksi

Kotipizza-yrittäjä Katja Körkkö palkittiin Vuoden iiläisenä 2018 osoituksena siitä, että hän on toiminnallaan tehnyt Iitä tunnetuksi, edistänyt kuntakuvaa ja vaikuttanut merkittävästi kunnan kehittämiseen. Körkkö johtaa Iin ja Kiimingin Kotipizza-ravintoloita.

Katja Körkkö on kansainvälisesti menestynyt pizzaleipuri. Hän voitti maaliskuussa 2018 World Pizza Games -kilpailussa Yhdysvalloissa hopeaa pizzatriathlonissa, jossa leivotaan pizzapohjia ja kootaan pizzalaatikoita. Suomalaiset olivat kilpailun palkintosijoilla edellisen kerran yli 20 vuotta sitten. Körkkö on myös palkittu vuoden 2013 Kotipizza-yrittäjänä. Hän on toiminut ketjussa yrittäjänä vuodesta 2011.

”On kunnia edustaa pientä pohjoisen kuntaa, joka on aina ollut tukenani. Tuntuu hyvältä, että olen voinut nostaa Iin kartalle ja luoda sinne työpaikkoja”, sanoo Katja Körkkö.

”Katja on upea ihminen ja yrittäjä, joka kehittää jatkuvasti itseään ja osaamistaan. Olen ylpeä erityisesti siitä, että Katja tarjoaa paikallisille nuorille mahdollisuuksia kasvuun ja innostaa heitä esimerkillään yrittäjyyteen”, Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo.

Vuoden iiläisen valitsee vuosittain Iin kunnanhallitus. Nimitys myönnetään henkilölle, joka on syntynyt, asuu tai toimii Iissä.