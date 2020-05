Kotipizzan asiakaslehdestä hiilineutraalisti painettu erikoisnumero

Kotipizza Group luopuu Chalupa-konseptista 15.1.2020 14:00:00 EET | Tiedote

Kotipizza Group on myynyt Chalupa-konseptin ja -brändin ketjun Think Drinks Oy:lle, jonka omistajiin kuuluu Amin Gharagozlu, toinen ketjun perustajista. Meksikolaistyylinen Chalupa-ketju on toiminut vuodesta 2015 lähtien. Ketjuun kuuluu tällä hetkellä kymmenen ravintolaa. Think Drinks Oy neuvottelee ravintoloiden jatkosta ketjun franchisingyrittäjien kanssa. ”Jatkamme home of brands -strategiamme toteuttamista Kotipizza-ketjun ja Social Burgerjoint -konseptin kanssa”, Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo.