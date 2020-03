Kotipizzan raaka-aineiden kotimaisuusaste nousi yli 70 prosenttiin

Kotipizza-ketjun tuotteissa käytetyistä raaka-aineista yli 70 prosenttia on suomalaisia. Kotimaisuusastetta on nostanut erityisesti kuluttajakysynnän kohdistuminen entistä voimakkaammin kotimaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin.

Yli 70 prosenttia Kotipizza-ketjussa myytyjen tuotteiden raaka-aineista on suomalaisia. Luku perustuu ketjun tuotteiden euromääräiseen myyntiin sekä raaka-aineiden euromääräisiin ostoihin. Luvussa ovat mukana kaikki Kotipizzan ruoka- ja juomatuotteet ja ruuan raaka-aineet.

Ketjussa käytetyt raaka-aineet vaihtelevat hieman kausittain. Lisäksi kotimaisuusasteeseen vaikuttaa erityisesti kuluttajakysyntä.

– Suomalainen ruoka on asiakkaillemme ensisijaisen tärkeä asia. Kaikkein voimakkaimmin kotimaisuusastetta onkin nostanut suomalaisia raaka-aineita, erityisesti kanaa, sisältävien tuotteiden myynnin voimakas kasvu, Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo.

Kotimaisuus on ilmastotyötä

Kotimaisuusastetta on nostanut osaltaan pitkäjänteinen työ, jossa ulkomaisia raaka-aineita on vaihdettu kotimaisiin. Kotipizza on esimerkiksi käyttänyt vuodesta 2015 lähes pelkästään kotimaisia lihatuotteita. Vuonna 2019 viimeinenkin ulkomailta tullut lihatuote vaihtui suomalaiseksi, kun Kotipizza ryhtyi käyttämään italialaisen Parmankinkun sijasta kotimaista ilmakuivattua porsaanniskaa. Myös esimerkiksi italialainen rucola on vaihtunut suomalaiseksi rucolanversoksi ja vegaanisissa pizzoissa on ryhdytty käyttämään suomalaista vegaanijuustoa. Lisäksi viime vuonna myyntiin tulleet uudet tuotteet – dippikana, dippikastikkeet sekä Jymy-jäätelö – ovat kaikki täysin kotimaisia.

– Kerromme aina avoimesti raaka-aineidemme alkuperästä, ja tulemme jatkamaan työtämme suomalaisen ruuan puolesta, Tommi Tervanen sanoo.

Kotimaisuusasteen lisäksi Kotipizza kiinnittää aikaisempaakin voimakkaammin huomiota raaka-aineiden laatuun ja kestävään tuotantotapaan. Viime vuosina myös ketjun tuotteiden sisältämien lisäaineiden määrää on vähennetty voimakkaasti.

– Kotimaisuus tarkoittaa tietysti myös lyhyempiä kuljetusmatkoja ja pienempiä päästöjä ja on siten tärkeä osa ketjun ilmastotyötä, Tommi Tervanen sanoo.