Kotona-palvelu auttaa, kun muu turvaverkko pettää

Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on asunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2023 ja poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Asunto ensin -malli on osoittautunut toimivaksi ja Suomi on pystynyt sen avulla vähentämään asunnottomuutta. Asunnottomuuden uusiutumisen estäminen on tärkeässä roolissa tavoitteiden onnistumisessa.