Kotoutumiskoulutusten toteutus Satakunnassa koronapandemian aikana

Satakunnan ELY-keskus järjesti syksyllä 2019 tarjouskilpailun kotoutumiskoulutusten toteuttamisesta vuosina 2020-2021 Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa. Porin kotoutumiskoulutusten toteuttajaksi valittiin Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Rauman, Kankaanpään ja Huittisten toteuttajaksi Sataedu Oy. Vuoden 2020 ensimmäiset kotoutumiskoulutukset käynnistyivät heti tammikuussa. Jo parin kuukauden kuluttua tästä tilanne muuttui koronapandemian takia ja kotoutumiskoulutuksissakin jouduttiin siirtymään etäopetukseen. Etäopetusta kesti elokuuhun saakka, josta lähtien kotoutumiskoulutukset on toteutettu pääsääntöisesti lähiopetuksena hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioiden.

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa suomen kielessä toimivan peruskielitaidon, vähintään taitotason B1.1. Kielenoppimisen lisäksi koulutus tukee maahanmuuttajan kotoutumista kehittämällä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Satakunnassa kotoutumiskoulutusten vaikuttavuus on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Tammi-elokuussa 2020 työttömänä työnhakijana kolmen kuukauden kuluttua kotoutumiskoulutuksen päättymisestä oli 25,1 %, kun koko maan keskiarvo vastaavana ajanjaksona oli 29,8 %.

Koulutuspäällikkö Eeva Wallin WinNovasta kertoo, että Porissa on ollut käynnissä yhdeksän koulutusta ja kymmenes on juuri aloittanut ryhmäkoon vaihdellessa 10-16 opiskelijan välillä. Sataedun koulutuspäällikkö Pirjo Raunion mukaan Sataedulla on alkanut vuoden 2020 alusta lähtien yhteensä yhdeksän ryhmää, joista seitsemän Raumalla. Kankaanpäässä sekä Huittisissa on molemmissa käynnistynyt yksi kotoutumiskoulutuksen ryhmä. Vaikka koronapandemia onkin aiheuttanut uusia järjestelyjä opetuksen toteuttamiseen ja haasteita koulutuksen etenemiseen, opinnot ovat edenneet sujuvasti.

- Etäopiskelun käynnistäminen oli opettajilta ja opiskelijoilta iso ponnistus, mutta kuitenkin todella nopeasti etäopiskelu alkoi toimia sujuvasti. Joillekin etäopiskelu sopi paremmin kuin lähiopiskelu, koska osa esimerkiksi helposti häiriintyy metelistä tai muista opiskelijoista luokassa. Toki haasteensa toi päiväkotien ja koulujen sulkeminen, jolloin opiskelijoilla saattoi olla puoliso ja lapsia kotona, mikä voi vaikeuttaa keskittymistä. Tilanne helpottui, kun lapset palasivat takaisin päiväkoteihin ja kouluihin, Wallin kertoo WinNovasta.

- Kaikilla opiskelijoilla oli etäopetukseen siirryttäessä tarvittava tietotekninen osaaminen ja välineet. Lisäksi opettajat antoivat henkilökohtaista ohjausta niille, joiden osaaminen oli heikompaa. Eihän se verkko-opetus lähiopetusta voita ja monet opiskelijat ovatkin olleet tyytyväisiä, että ovat päässeet taas lähiopetukseen. Nyt olemme järjestäneet Raumalla opetusta hybridimallilla yhdistäen lähi- ja etäopetusta, etteivät kaikki opiskelijat ole yhtä aikaa paikalla. Olemme aloittaneet nopean polun koulutuksen kokonaan verkkototeutuksena ja siihen koulutukseen osallistuville hankittiin välineet kaikille, jotka ne tarvitsivat, Raunio kertoo Sataedusta.

Sekä WinNovan että Sataedun opiskelijoiden työssäoppimisjaksot peruttiin keväältä ja ne siirrettiin yhteisestä sopimuksesta ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa syksylle. Nyt jaksot on saatu käynnistettyä ja opiskelijat ovat päässeet etenemään opinnoissaan.

