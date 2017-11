Koulukuvausten kilpailuttaminen valmistellaan yhteistyössä

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla valmistellaan lasten ja nuorten valokuvauksia hoitavien toimijoiden kilpailuttamista. Kilpailutus koskee koko toimialaa: päiväkoteja, leikkipuistoja, kouluja ja oppilaitoksia. Kilpailutetut toimijat valitaan lukuvuoden 2018−2019 alkuun mennessä. Kilpailutus valmistellaan eri osapuolten yhteistyönä.

Hankintalain mukaan valokuvaukset ovat julkinen hankinta. Kyseessä on taloudellista vastiketta vastaan tehty sopimus, jolla päiväkoti, leikkipuisto, koulu tai oppilaitos antaa yritykselle mahdollisuuden tarjota palvelujaan omalla liiketaloudellisella riskillään. Hankintalaissa tällaisesta käytetään termiä palveluja koskeva käyttöoikeussopimus. Kilpailuttamalla kaikki kuvaukset hankintalain mukaisesti Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota lakisääteisiin velvoitteisiin, kuvaajien ammatilliseen osaamiseen, itse kuvausten järjestämiseen sekä kuvien valintaan ja toimittamiseen tilaajalle.

Kuvauksista tehdään neljän vuoden puitejärjestely siten, että Helsingin kouluilla, päiväkodeilla ja oppilaitoksilla on mahdollisuus vaikuttaa kuvaajan valintaan ja kuvausten ajankohtaan. Puitejärjestelyyn tullaan valitsemaan useita, erikokoisia toimijoita.

Tähän asti koulukuvauksista ovat päättäneet koulut, oppilaskunnat tai vanhempainyhdistykset. Kuvaajien valintaan ovat vaikuttaneet monet eri tekijät, muun muassa kuvaajien maksamat kulukorvaukset. Saatujen kuvien laatu ei aina ole ollut halutun mukainen. Lisäksi valmiiden kuvien valinta ja palautukset sekä kuvauksien käytännön järjestelyt on koettu työllistävänä asiana.

”Kilpailuttamisella halutaan pitää kuvausten kustannukset kurissa. Keskeisenä tavoitteena on, että huoltajat saavat lapsistaan hinta-laatu-suhteeltaan hyviä kuvia,” kiteyttää hankintapäällikkö Päivi Koskinen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

”Tavoitteena on myös, että valokuvauksiin saadaan samat pelisäännöt koko toimialalle ja että kuvauksiin liittyvä prosessi on huoltajien ja koulun näkökulmasta helppo ja vaivaton. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valokuvien halutaan olevan saatavilla digitaalisessa muodossa ja kuvien postitusrumbasta pyritään eroon”, Koskinen kertoo.

Ennakkoilmoitus tulossa Hilmaan

Kilpailutusta koskevan tarjouspyynnön valmistelu on aloitettu. Prosessi etenee loppusyksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Kilpailutetut toimijat valitaan ensi lukuvuoden alkuun mennessä.

Kilpailutus valmistellaan yhdessä eri osapuolten kanssa. Mukana on toimialan henkilökuntaa, kuten rehtoreita, Helsingin vanhemmat ry:n HELVARY:n edustus, ja oppilaitakin on lupautunut valmisteluun mukaan.

”Ennen kuin tarjouspyyntö lähtee eteenpäin, siitä tehdään ennakkoilmoitus Hilmaan eli julkisten hankintojen ilmoituskanavalle, jossa kutsumme mahdolliset toimijat brief-tilaisuuteen, käymme siis markkinavuoropuhelun. Tilaisuudessa he voivat esittää kysymyksiä meille ja me heille. Tämä on tärkeää, jotta pystyisimme laatimaan mahdollisimman hyvän tarjouspyynnön”, Päivi Koskinen tähdentää.

Kun tarjouspyyntö on viety Hilmaan, tarjoajilla on 30 päivää aikaa tehdä tarjous. Hankinnasta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Lisätietoja:

Hankintapäällikkö Miikka Keränen, puh. 09 310 43033, miikka.keranen@hel.fi

Hankintapäällikkö Päivi Koskinen (paikalla 4.12. alkaen), puh. 09 310 86341, paivi.koskinen@hel.fi

Talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuontisjärvi, puh. 09 310 80295, tero.vuontisjarvi@hel.fi