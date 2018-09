Koululaisten Move!-testaukset keskeytetään toistaiseksi myös Helsingissä

Helsingin suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa nykyisen opetussuunnitelman mukainen Move!-testien teko keskeytetään ainakin väliaikaisesti oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Också i Helsingfors avbryts Move!-mätningarna i de svenska och finska grundskolorna åtminstone tillfälligt för att trygga elevernas säkerhet.

Espoolaisen koulun oppilas sai sairaskohtauksen liikuntatunnilla, jolla oli suoritettu Move!-testin kestävyyssukkulajuoksuosiota. Espoo on päättänyt keskeyttää toistaiseksi oppilaiden Move!-testaukset. Espoon sivistystoimi on saanut selvityksen oppilaan kuolemasta ja selvityksen mukaan koulu on toiminut opetushallituksen Move!-testistä annettujen ohjeiden mukaisesti.



Helsingin suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa nykyisen opetussuunnitelman mukainen Move!-testien teko keskeytetään ainakin väliaikaisesti oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Opetushallitus arvioi Move!-mittauksen sisältöjä yhdessä järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden kanssa ja selvittää, onko tarvetta täsmentää mittauksiin liittyvää ohjeistusta.



Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Elevernas Move!-mätningar avbryts tillsvidare också i Helsingfors



En elev i en skola i Esbo fick en sjukdomsattack under en gymnastiklektion, där man mätte elevernas uthållighet genom skyttelstafett enligt Move!-systemet. Esbo stad har beslutat att tillsvidare avbryta Move!-mätningarna för eleverna. Bildningsväsendet i Esbo har fått en utredning om elevens sjukdomsattack och död, och enligt utredningen har skolan följt de anvisningar som Utbildningsstyrelsen har gett för Move!-mätningarna.

Också i Helsingfors avbryts Move!-mätningarna i de svenska och finska grundskolorna åtminstone tillfälligt för att trygga elevernas säkerhet. Move!-mätningarna i skolorna har genomförts i enlighet med nuvarande läroplan. Utbildningsstyrelsen utreder innehållet i Move!-mätningarna tillsammans med sakkunniga som utarbetat systemet samt utreder om det finns behov för att precisera anvisningarna gällande mätningarna.

Move! är ett nationellt uppföljnings- och responssystem för fysisk funktionsförmåga hos elever i årskurs 5 och 8. Vars huvudsakliga syfte är att uppmuntra eleverna att ta hand om sin egen fysiska funktionsförmåga.

Lisätietoja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

perusopetusjohtaja

Outi Salo

puh. 09 310 86274

outi.salo@hel.fi



chef för den grundläggande utbildningen

Niclas Rönnholm

tfn 09 310 86219

niclas.ronnholm@hel.fi