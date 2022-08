Koulurauhateema haastaa löytämään kaikille kaverin

Vuoden 2022 Koulurauhateemaa ovat valmistelleet Utran, Pielisjoen, Niittylahden, Joensuun steinerkoulun ja jyväskyläläisen Kuokkala svenska skolanin oppilaat. Kaveri-teemalla he haluavat muistuttaa toisten huomioimisesta ja kaikkien mukaan ottamisesta.

- On tärkeää, että saa olla koulussa ystävän kanssa. Oppiminen tuntuisi kurjalta, jos ei olisi ystäviä. Ystävä auttaa ja helpottaa oloa, jos ei tiedä

jotain, nuoret toteavat.

Lasten ja nuorten kaverisuhteiden tukemisessa myös aikuisilla ja yhteisöillä on merkittävä rooli. Oppilaat haluavatkin muistuttaa aikuisia heidän vastuustaan yksinäisyyden ehkäisyssä.

- Jos huomaat, että joku on yksin, älä aina aikuisena usko, että kaikki on hyvin, vaikka nuori niin sanoisikin. Nuoret eivät halua tunnustaa yksinäisyyttään, koska se koetaan vähän nolona. Aikuiset voivat tukea ystävyyssuhteiden solmimisessa. Kaikkien kaveri ei tarvitse olla, mutta olisi hyvä tulla kaikkien kanssa toimeen.

Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä nostaa esiin toisinaan yksinäisyyden rinnalla kulkevan kiusaamisen. Se heijastuu helposti koko koulun ilmapiiriin.

- Kiusaamattomassa ja syrjintävapaassa yhteisössä on kaikilla turvallinen ja hyvä olo. On tärkeää, että kiusaamisesta uskalletaan kertoa koulussa aikuiselle ja kotona. Vain silloin kiusaamiseen voidaan myös puuttua, sanoo Kelhä.

Koulurauha julistetaan jo 32. kerran. Tänä vuonna julistus tehdään Joensuu Areenalta Joensuusta. Koulurauhan valtakunnallinen julistustapahtuma järjestetään keskiviikkona 17.8. klo 10 - 11. Tapahtumaa voi seurata livestriimin kautta.

Koulurauha-verkkovanhempainilta

Suomen Vanhempainliitto järjestää koulurauha-vanhempainillan torstaina 18.8. kello 18. Illan aiheena on positiivinen pedagogiikka kodin ja koulun yhteistyössä. Zoom-alustalla toteutettavaan iltaan ovat tervetulleita kaikki vanhemmat ja koulujen henkilökuntaan kuuluvat. Ilmoittautumiset 16.8. mennessä Vanhempainliiton Koulurauha-vanhempainilta 18.8.2022 - sivulta.

Tapahtumainfo

Koulurauhan julistustapahtuman pääesiintyjänä on tähtiartisti VIIVI. Tilaisuudessa luetaan työryhmän nuorten kirjoittama koulurauhan julistus. Lisäksi luvassa on tasavallan presidentti Sauli Niinistön videotervehdys, konstaapeli Daniel sekä lasten ja nuorten toteuttamaa ohjelmaa. Tapahtuma alkaa 17. elokuuta 2022 kello 10.00 Joensuu Areenalla (Mehtimäenaukio 2) ja kestää noin tunnin. Tapahtuma striimataan ja sitä seurataan kouluissa eri puolilla maata. Koulurauhan julistustapahtuman nettilähetys on nähtävissä osoitteessa www.koulurauha.fi.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan koulurauhan julistusta paikan päälle. Tilaisuuteen saapuvia toimittajia ja kuvaajia pyydetään ilmoittautumaan viestinnän asiantuntija Minna Närhilälle viimeistään 16.8. osoitteeseen minna.narhila@mll.fi tai numeroon 050 472 8585.

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Lukuvuoden 2022–2023 teema on kaveritaidot –”Kaikille kaveriksi – Vän med alla”.

Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ─ ilon ja innon tuominen koulutyöhön. Tavoitteena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on koulussa hyvä olla ja, että ketään ei kiusattaisi, kukaan ei jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen. Oppimista tukeva, turvallinen ja toimiva koulu vaatii aktiivista ja suunnitelmallista työtä ympäri lukuvuoden.

Lisätiedot

suunnittelija Satu Suomalainen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 050 4678 670, satu.suomalainen@mll.fi

nuorisotoiminnan koordinaattori Tiitu Lahtinen, MLL:n Järvi-Suomen piiri, p. 050 587 4488

opetusneuvos Satu Honkala, Opetushallitus, p. 029 533 1544

poliisitarkastaja Ari Järvenpää, Poliisihallitus, p. 029 548 1766

osastopäällikkö Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsan, p. 044 788 3620

järjestötoiminnan asiantuntija Anri Leveelahti, Suomen Vanhempainliitto, p. 044 755 1372

viestinnän asiantuntija Minna Närhilä, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 050 472 8585

Lue lisää Koulurauhasta Koulurauha - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)