Koulutuksen tutkimuslaitokselle merkittävä tunnustus Maailman opettajien päivänä

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa tehty Opettajankoulutuksen vetovoima -selvitys on saanut tämän vuoden OKKA-säätiön tunnustuspalkinnon. Palkinto jaettiin Helsingissä Maailman opettajapäivän juhlassa maanantaina 5.10.2020. Tunnustuspalkinnon vastaanotti tutkimusryhmää johtanut professori Hannu L. T. Heikkinen.

Nuoret hakeutuvat opettajiksi tehdäkseen maailmasta paremman paikan

Opettajankoulutuksen vetovoima -selvityksessä kartoitettiin tekijöitä, jotka lisäävät ja heikentävät kiinnostusta opettajankoulutukseen. Lisäksi tarkasteltiin tiedotusvälineiden vaikutusta nuorten käsityksiin opettajan työstä. Nuorille tärkein syy hakeutua opettajaksi on, että näin he voivat vaikuttaa siihen, millaiseksi maailma kehittyy.

Nuorille on tärkeää, että opettajana he voisivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen. He haluavat tehdä maailman edes hiukan paremmaksi paikaksi – yhdessä lasten ja nuorten kanssa, professori Heikkinen tiivistää.

Työolojen ongelmat ja koulutusleikkaukset heikentävät mielikuvia

Opettajankoulutuksen vetovoimaa heikentää etenkin mielikuva opettajien heikentyneistä työoloista.

Koulutusleikkaukset nousivat esiin, vaikka tätä käsitettä emme vastaajille edes tarjonneet. Nuorilla on huoli siitä, mihin kaikkeen opettajan pitää venyä, Heikkinen kertoo.

Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavalla media vaikuttaa mielikuviin. Iltapäivälehdet välittävät selvityksen mukaan kielteistä käsitystä koulusta. Sitä vastoin sosiaalisesta mediasta lukiolaiset saavat myönteisen kuvan opettajan työstä.

Professori Hannu L. T. Heikkisen johtamassa tutkijaryhmässä olivat mukana Ilona Markkanen, Matti Pennanen, Matti Taajamo, Päivi Tynjälä ja Jukka Utriainen.

Tutkimusmenetelmä saa kiitosta

Yksi tutkimuksen vahvuuksista oli ansiokas menetelmien käyttö. Tutkimuksessa yhdistettiin määrällistä ja laadullista tutkimusta. Ryhmähaastattelut ja verkkokysely integroitiin analyysivaiheessa tiiviiksi kokonaisuudeksi. Tällaista lähestymistapaa kutsutaan monimenetelmälliseksi englanniksi ”mixed methods design”.

Selvitykseen osallistui yli 6 300 lukiolaista. Lisäksi tarkasteltiin noin 1500 opettajankouluttajan, opettajaksi opiskelevan ja opinto-ohjaajan näkemyksiä opettajan työstä ja opettajankoulutuksesta.

OKKA-OAJ 40-vuotisjuhlarahasto on perustettu vuonna 2013 ja sen tarkoituksena on lisätä opetus- ja kasvatusalan tunnettuutta sekä kannustaa ja palkita ansioituneita opetus- ja kasvatusalan toimijoita. Rahastosta on myönnetty tunnustuspalkintoja ja apurahoja ansioituneille opetus- ja kasvatusalan toimijoille vuodesta 2015 lähtien. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

