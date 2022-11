Kreatelle merkittävä maarakennus- ja perustusurakka Keskon Hyvinkään uudesta logistiikkakeskushankkeesta

Kreate aloitti Keskon investoinnin, Onniselle ja K-Autolle rakennettavan logistiikkakeskuksen maarakennustyöt Hyvinkäällä marraskuussa 2022. Kreatella on vahva kokemus vastaavista maarakentamisurakoista, jotka ovat olleet massoiltaan mittavia ja aikatauluiltaan tiivistahtisia.

– On hienoa päästä rakentamaan näin suurta hanketta. Meillä on vahva kokemus vaativista ja laajoista pohja- ja betonirakentamisen kohteista ja yhteistyö vastaavissa teollisuuden ja kaupanalan hankkeissa on ollut sujuvaa. Sitoudumme tekemään parhaamme ja miettimään innovatiivisia ratkaisuja Keskolle tärkeän investoinnin pohja- ja betonirakentamisen onnistumisessa, toteaa rakennuspäällikkö Ville Oikari Kreatesta.

Mittavalla hankkeella vaiheittainen rakentaminen avainasemassa

Noin 42 hehtaarin pohjaolosuhteiltaan pehmeän maan tontille rakennettava yli 80 000 neliömetrin logistiikkakeskus vaatii tukevat pohjarakenteet, mikä nostaa maarakennusurakankin isoon kokoluokkaan. Poikkeuksellisen suurten massojen, teräsbetonipaalutusten ja muiden pohjarakenteiden toteuttamisessa ovat työnsuunnittelu ja aikataulutus tärkeässä roolissa.

– Toteutamme urakan vaiheittain ja aloitamme työt massojen siirtämisellä ja pohjatöillä. Kun ensimmäisen osuuden pohjatyöt ovat valmiit, teemme perustukset paalulaattaan asti. Käytännössä maarakentaminen ja betonirakentaminen etenevät rinta rinnan. Sitä mukaa kun me saamme valmista, tulee toiset jatkamaan runkojen rakentamista. Ensi kesänä pitäisi olla jo ensimmäinen lohko valmiina, kertoo kohteen työpäällikkö Mika Ojala Kreatesta.

Kreaten urakassa valetaan betonia noin 4 500 kuutiota kuukaudessa ja teräsbetonipaaluja lyödään Kreaten yhteisyritys KFS Finlandin toimesta yli 148 kilometriä. Kreaten maarakennus- ja perustusurakka käynnistyi marraskuussa 2022.

