Kriisit, kestävä kehitys ja sukututkimus – Tunnetut tieteentekijät mukana Tieteen päivillä Jyväskylässä

Koko lähiö liikkeelle yhdenvertaisesti – tutkimus selvitti laajasti liikkumisen saavutettavuuden ulottuvuuksia 28.12.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet koko väestölle on tavoite, jonka saavuttamiseksi on huomioitava paljon muutakin kuin palveluiden sijainti, esteettömyys ja hinta. Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen tutkijat loivat yhteishankkeessa mallin, joka avaa liikkumisen saavutettavuuden ulottuvuuksia. Ideoita on jo sovellettu käytäntöön Jyväskylässä ja Helsingissä.