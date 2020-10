Krista Launosen omakohtainen Hymyn salaisuus Kustantamon kuulumisia -blogissa

Hymy ja kuolema. Siinäpä nopeasti ajateltuna vastakkainen sanapari. Miten niitä on mahdollista käsitellä yhdessä teoksessa? Vai voisiko se olla hyvän elämän viimeinen tavoite, että kuolisi hymy huulilla? Krista Launosen haastattelu omakohtaisesta kirjastaan Hymyn salaisuus julkaistaan Kustantamon kuulumisia -blogissa tänään 22.10. Blogi on osa Avaimen osallistumista tänään alkavaan Helsingin Kirjamessut verkossa -tapahtumaan.

Krista Launosen teos Hymyn salaisuus on aikamatka, joka selvittää hymyn salaisuutta viiden taidehistorian merkkiteoksen avulla. Samalla se on omakohtainen kertomus halusta pysyä kiinni elämänilossa, vaikka krooninen syöpä asettuu pysyvästi kehoon.

“Päätin kirjoittaa elämänilosta. Koska taide eri muodoissa on kuulunut työhöni yli 20 vuotta, lähdin etsimään hymyjä taiteen historiasta. Halusin tietää, mitä taide voi opettaa elämänilosta. Miten elämänilon voi saavuttaa? Ehdin tehdä töitä puoli vuotta, kunnes sairastuin krooniseen syöpään. Kirjasta ja sen teemasta tuli entistä tärkeämpi mutta samalla oma syöpämatkani nivoutui mukaan ilon etsintään”, kertoo Launonen kirjoittamisprosessin muotoutumisesta.

Krista Launonen on helsinkiläinen kuvataiteilija, taideterapeutti ja tietokirjailija. Hymyn salaisuus on hänen kuudes tietokirjansa. Aiemmin hän on kirjoittanut muun muassa luovuudesta ja surun käsittelystä taiteen avulla. Hän on juuri aloittanut taidenäyttelyitä ruotivan podcastin Avajaiset yhdessä Milla Muurimäen kanssa: soundcloud.com/avajaiset



