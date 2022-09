Krista Mikkonen: Itä-Suomen tukeminen on koko Suomen asia

Mikkonen muistutti puheessaan, että Itä-Suomi tarvitsee nyt tukea ja sitä hallitus on myös antanut.

– Ensi vuodeksi laaditussa Itä-Suomen, ylimääräisen noin 60 miljoonan, euron tukipaketissa näkyy vahvasti vihreä kädenjälki. Vauhditamme ratahankkeita, lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja sekä tuemme luonto- ja kalastusmatkailua, Mikkonen kertoi.

Mikkonen painotti, että tärkeää on myös se, että tukitoimet nojaavat Itä-Suomen vahvuuksiin.

– Näistä vahvuuksista suurin on puhdas luonto, siitä on pidettävä huolta. Itä-Suomessa on oltava tarkkana, ettei uutta elinvoimaa pyritä luomaan käyttämällä luonnonvaroja kestämättömästi. Emme esimerkiksi saa korvata Venäjän puuntuontia hakkuumäärien kasvattamisella. Se olisi lyhytnäköistä heikentäen niin luonnon monimuotoisuutta kuin luontomatkailun edellytyksiä, Mikkonen sanoi.

Mikkosen mukaan tukitoimilla tulee vauhdittaa vihreää siirtymää, jolla vähennämme riippuvuuttamme koko ajan kallistuvasta fossiilisesta energiasta.

– Tuulivoiman rakentaminen Itä-Suomeen on ollut pitkään hankalaa muun muassa aluevalvonnan asettamien esteiden vuoksi. Nyt tähän halutaan etsiä tosissaan ratkaisuja osana Itä-Suomen tukipakettia. Tarvittavat ratkaisuehdotukset kartoitetaan vuoden loppuun mennessä, ja sen jälkeen ryhdytään viipymättä toimiin, Mikkonen kertoi.

Mikkonen sanoi puheessaan, että hallituksella on ollut jo pitkään tahtotila rajoittaa venäläisten turismia Suomeen.

– Kaikki venäläiset eivät ole syyllisiä valtiojohtonsa päättämiin sotatoimiin ja itärajan yli liikkuu paljon ihmisiä, joilla on perusteltuja syitä matkustamiseen. Vapaa-ajan matkailu, Suomessa ostoksilla käynti tai Suomen kautta muualle Eurooppaan matkustaminen turistitarkoituksessa eivät kuitenkaan ole hyväksyttäviä rajanylityksen syitä tilanteessa, jossa Venäjä lisää voimaansa Ukrainan rintamalle, Mikkonen totesi.

Mikkonen muistutti, että Venäjän liikekannallepanon jälkeen sosiaalisessa mediassa levitettiin paljon virheellistä tietoa rajanylityspaikoille suuntaavien venäläisten määrästä.

– Suomeen kohdistuu edelleen informaatiovaikuttamisen uhka. Rajaliikenteestä levinneet väärät tiedot olivat hyvä muistutus siitä, miten helposti väärä tieto leviää. Kannustankin kaikkia olemaan edelleen tarkkana netissä jaettavan tiedon suhteen. Itärajan liikenteen osalta Rajavartiolaitos viestii aktiivisesti somessa ja jakaa oikeaa tietoa, Mikkonen muistutti.

