Kryptovaluuttojen käyttö yleistyy luksusmatkailussa nopeasti

Virtuaalivaluutoilla voi ostaa high-end-matkailupalveluja useilta kansainvälisiltä toimijoilta. Yksi ensimmäisistä luksusmatkatoimijoista, joka hyväksyi kryptovaluutat maksuvälineenä, on 30 vuotta alalla toiminut brittiläinen matkatoimisto Arburton. Myös useat hotellit eri puolilla maailmaa ovat aktivoituneet uuden maksutavan hyväksymisessä. Tästä esimerkkinä on sveitsiläinen viiden tähden alppihotelli The Chedi Andermatt.

Kryptovaluuttamaksamisen varsinaisena suunnannäyttäjänä voi pitää Kaliforniaa, jossa kryptovaluutoilla maksaminen on arkipäivää niin ravintoloissa kuin majoitusliikkeissäkin.

Toki muutkin matkailualan toimijat kuin luksussektorin edustajat tarjoavat näitä vaihtoehtoisia maksutapoja. Lentoliikenteessä Air Baltic on toiminut pioneerina ja hyväksynyt jo vuonna 2014 Bitcoinit yhdeksi maksutavakseen, ja nykyään vaihtoehtoja on useita.

Kotimaiset matkailualan yritykset eivät ainakaan hakukonehaun perusteella hyväksy vielä kryptovaluuttoja.

Uusien maksutapojen kehittymistä kannattaa seurata

Maksutavat ja -järjestelmät kehittyvät nopeasti. Esimerkiksi kiinalaisten käyttämästä mobiilimaksujärjestelmä Alipaystä tuli monen suomalaisen yrityksen maksutapa viime vuosikymmenen lopulla, ja se vaikutti välittömästi kiinalaisten kulutukseen etenkin pääkaupunkiseudulla. Mikäli tämä maksutapa ei ollut yrityksellä käytössä, kiinalaisten matkailijoiden rahat ohjautuivat todennäköisesti toiseen yritykseen.

Tässä kolme syytä, miksi matkailuyrittäjien on syytä pysyä kehityksessä mukana:

Kun virtuaalivaluuttojen arvo nousee, on todennäköistä, että varat halutaan käyttöön saman tien. Silloin jahkailevalla palveluntarjoajalla on kiire tutustua maksutapaan ja saada tekniset valmiudet vaaditulle tasolle. Normimatkailijaan verrattuna luksusmatkailija käyttää kahdeksan kertaa enemmän rahaa matkakohteessa ja kryptovaluuttojen käyttäjät vieläkin enemmän (Visit Finland 2022). Uusi, vielä marginaalinen vaihtoehto voi levitä massojen käyttöön yllättävän nopeasti.

Näistä syistä on tärkeää seurata eri maksutapojen ja valuuttojen kehittymistä aktiivisesti ja käydä yrityskohtainen arvokeskustelu maksutapoihin liittyvistä vastuullisuushaasteista jo etukäteen. Uusi matkailijasegmentti voi löytää tiensä yritykseen kilpailijoita monipuolisemman maksutavan avulla.

Kirjoittajat Mia Tarhanen ja Riina Iloranta ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun lehtoreita.

