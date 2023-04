KSO käynnistää muutosneuvottelut Lähimyymälä Ruotsinkylässä

KSO käynnistää Original Sokos Hotel Seurahuoneen laajennushankkeen suunnittelun 19.4.2023 13:33:47 EEST | Tiedote

Kotkalaisia sekä matkailijoita 1960-luvulta palvellut Seurahuone on tunnettu maamerkki Keskuskadun varrella. Original Sokos Hotel Kotkan Seurahuoneella on 164 hotellihuonetta, joista 94 kpl sijaitsee vuonna 2019 uudistetussa ns. kantaosassa ja 70 kpl vuonna 2008 valmistuneessa lisäsiivessä. Ravintoloita Seurahuoneella on neljä: Amarillo, Las Palmas, VENN ja Frans & Rosalie. Lisäksi hotellissa on Meetings & Events –osasto, kolme saunatilaa, kuntoiluhuone, Flex & Relax –tila sekä noin 80-paikkainen autotalli. Kymen Seudun Osuuskauppa on käynnistänyt Seurahuoneen laajennushankkeen suunnittelun. Uusi lisäosa on suunnitteilla vuonna 2008 valmistuneen lisäsiiven jatkoksi. Toteutuessaan lisäsiipi nostaisi hotellin majoituskapasiteetin yli 220 hotellihuoneeseen ja uusia vuodepaikkoja tulisi noin 120 kappaletta. - Suunnittelun myötä luomme valmiuksia olla mukana Kotkan matkailun kehittämisessä. Päätökset hankkeen toteuttamisesta tehdään erikseen, mikäli liiketaloudelliset edellytykset toteutuva