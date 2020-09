Kuinka kauan kaupunkipyörää pitää tyhjällä asemalla odottaa? HKL ja Espoo koettavat löytää vastauksen sovelluskokeilulla

HKL aloittaa Espoon kanssa kaupunkipyörien saatavuutta ennustavan sovelluksen kokeilun. Palvelu on avoin ja käytössä lokakuun loppuun asti. Kokeilun aikana kaupunkipyörien saatavuutta tietyillä asemilla ja lähitulevaisuuden ennustetta voi tarkastella älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Palvelumalli on täysin uusi ja sen kokeilusta toivotaan oppeja jatkokehitystä varten. Kokeilussa ovat mukana Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräpalvelut.

- Haimme keväällä uusia ideoita tukemaan Helsingin pyöräliikenteen edistämistä ja saimme useita hyviä ehdotuksia. Yhdeksi toteutettavaksi kokeiluksi valikoitui kaupunkipyörien saatavuutta ennustava palvelu, jonka tarkoituksena on parantaa kaupunkipyöräpalvelun asiakaskokemusta. Toivomme, että kaupunkilaiset kokeilevat rohkeasti sovellusta ja kertovat meille kokemuksiaan, kertoo HKL:n palveluasiantuntija Eeropekka Lehtinen.

Nyt toteutettavassa HKL:n hankkeessa kaupunkipyörien saatavuusennustetta kokeillaan Aavista oy:n kehittämällä palvelumallilla. Kokeilun tavoitteena on testata, kuinka tarkasti kaupunkipyörien saatavuutta voidaan ennustaa käyttäjille kaupunkipyörien matkadatan avulla. Palvelu ottaa huomioon halutun kaupunkipyöräaseman matkahistorian ja pyrkii ennustamaan lähitulevaisuuteen, kuinka paljon asemalla on pyöriä esimerkiksi 15 minuutin kuluttua. Palvelu on käytössä lokakuun 2020 loppuun asti.

Kokeilun toteuttava Aavista oy:n perustaja Merja Kajava kertoo, että idea uudesta sovelluksesta lähti omista kaupunkipyöräkokemuksista:

- Idea kaupunkipyörien ennustepalvelulle lähti liikkeelle omasta tarpeesta. Lähistön kaupunkipyöräasema tyhjeni pyöristä viikonloppuisin. Lähdin selvittämään tilannetta HSL:n avoimen datan avulla ja pyörien saatavuudesta löytyikin selkeitä trendejä. Nyt jokainen kaupunkilainen voi sovelluksen kautta nähdä jo etukäteen, milloin pyöriä on todennäköisesti saatavilla,Kajava avaa.

Sovellusta voi kokeilla osoitteesta https://www.findbikenow.com. Sovelluksessa on kaikki Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräasemat.