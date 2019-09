Kuivaa asiaa -hanke etsii uusia ratkaisuja polttopuiden säilytykseen sisätiloissa – Kuvakisassa pyydetään ideoita asukkailta

Oikeaoppiseen puun käyttöön liittyy oleellisesti polttopuiden säilytys. Sisäsäilytykseen ei monesti kiinnitetä riittävästi huomiota, minkä vuoksi TTS Työtehoseura, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Turun kaupunki nostavat asiaa esiin kuvakisan keinoin.

- Kun puhutaan polttopuiden säilytyksestä, monesti ajatellaan puiden säilytystä ulkona. Tällöin unohtuu puiden säilytys sisätiloissa. Haluammekin nostaa esiin myös tämän asian Kuivaa asiaa -hankkeessa, jossa kehitämme uusia turvallisia tapoja säilyttää puita lyhytaikaisesti sisällä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Minna Kuusela Työtehoseurasta.

Esimerkiksi sisustuslehtien kuvissa polttopuut ovat tavallisesti esillä avoimesti takan vieressä. Puut kuitenkin suositellaan tuotavaksi sisään vain 1–2 vuorokautta ennen käyttöä, jotta niiden pinta ehtii lämmetä ja kuivata. Pidempiaikaista säilytystä sisätiloissa ei suositella, koska puista voi päästä ilmaan sieni-itiöitä, mikä puolestaan heikentää huoneilman laatua.

- Ilmanlaadun kannalta on tärkeää polttaa vain kuivaa puuta. Jotta puu pysyy kuivana, on ratkaisevaa, miten sen säilyttää. Aikaisemmassa Urbaani puuvaja -hankkeessa on kehitetty malli hyvästä, tuulettuvasta puuvajasta. Nyt ideoimme puun säilytystä sisällä, HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Outi Väkevä sanoo.

Kuvakisa polttopuiden säilytystavoista sisätiloissa

- Toivomme asukkailta kuvia sisäsäilytysratkaisuista: miten he kantavat puut sisälle ja missä he niitä säilyttävät. Haluaisimme saada käyttäjäkokemuksia, mikä toimii ja mikä ei ja millaisia tarpeita he ovat huomanneet, Kuusela sanoo.

Kuvakisaan voi ottaa osaa lähettämällä kuvan tai piirustuksen toimivasta polttopuiden säilytysratkaisusta sisätiloissa ja kertomalla, mitä hyvää ja mitä kehitettävää siinä on. Kuvat tulee toimittaa viimeistään maanantaina 14.10.2019 täyttämällä lomake osoitteessa www.poltapuhtaasti.fi

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkintona yksi irtokuutio polttopuita. Valokuvat ja niihin liitetyt kommentit auttavat uusien polttopuiden sisäsäilytysratkaisujen suunnittelussa. Työtehoseuran, HSY:n ja Turun kaupungin yhteisessä Kuivaa asiaa -hankkeessa kehitetään asukkaille uusia polttopuupalveluita ja annetaan vinkkejä oikeaoppiseen säilytykseen ja polttoon.

