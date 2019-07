Kuka heitetään mereen tänä vuonna ja saa kylmän kylvyn?

Missejä, meripelastusta ja Samuli Edelmann 21.5.2019 12:15:35 EEST | Tiedote

Ohjusvene Naantaliin messuvierailla on mahdollisuus tutustua kaikkina kolmena messupäivänä rajattuina kellonaikoina. Messujen ohjelmalavalla nähdään jälleen Fashion Teamin muotinäytöksiä ja messujen päätteeksi kruunataan Miss Model of the World -osakilpailun voittaja. Messujen avajaisia vietetään perjantaina klo 16.00, jolloin messut avaa kansanedustaja Vilhelm Junnila. Messujen avauspäivää juhlistetaan klo 22.30 flyboard-taituri Vadim Nekhaevin led-valonäytöksellä.