Kuka kuuluu? – Suorapuheisia tekstejä hiphop-kulttuurista ja feminismistä

Tiedote: Kosmos julkaisee ensimmäiset käännösromaaninsa keväällä 2021 26.8.2020 08:00:00 EEST | Tiedote

Kosmos julkaisee keväällä 2021 kaksi käännettyä kaunokirjaa. Maaliskuussa julkaistava Simone de Beauvoirin Erottamattomat on klassikkokirjailijan aiemmin julkaisematon romaani. Toukokuussa julkaistava Akwaeke Emezin romaani Vivek Ojin kuolema on noussut Yhdysvalloissa valtavaksi arvostelumenestykseksi, ja se debytoi elokuussa myös The New York Timesin bestseller-listalla.