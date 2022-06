Kuka kylvää kuolemaa 1920-luvun Helsingin kaduilla?

Selvitettyään juhannusyön mysteerin Karl Axel Björk on viettänyt rauhallista kesää kihlattunsa Lisbet Axelskiöldin ja tämän suvun parissa. Rakastavaiset ovat syventäneet suhdettaan lomaillen yhdessä ja hankkien kalusteita Björkin uuteen asuntoon. Elokuun lopulla ylikonstaapeli Martti Ekman kuitenkin vetää hänen huomionsa erikoiseen murhaan, joka on tapahtunut Helsingin Punavuoressa.

Nuori työmies on löydetty Punavuoresta kuolleena. Häntä on ammuttu takaraivoon ja hänen kasvonsa on maalattu mustalla värillä. Onko kyseessä kosto vai mielenvikaisen tekemä murha? Poliisilla on kuitenkin tähdellisempääkin tehtävää kuin setviä kommunistista propagandaa levittäneen entisen punavangin kuolemaa. Vasta kun hyvämaineinen ylioppilas löydetään niin ikään ammuttuna ja kasvot mustattuina, tutkinta saa vauhtia. Tutkimusten edetessä perheestään etääntynyt Björk joutuu kiperän kysymyksen äärelle: onko hänen oma veljensä sotkeutunut murhiin?



Virpi Hämeen-Anttilan Björk-sarja vie lukijansa 1920-luvun alun Helsinkiin. Sarjan ensimmäinen romaani, Yön sydän on jäätä (2014) käynnisti Karl Axel Björkin tutkimukset ja loihtii lukijan eteen 1920-luvun kuohuvan Helsingin. Vapauden vahdit on sarjan yhdeksäs osa.

Vapauden vahdit ilmestyy 2.6.2022.

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi