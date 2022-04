Kuljetusyrityksen toimitusjohtajalle sakkoja ajo- ja lepoaikasäädösten rikkomisesta

Työsuojeluviranomainen valvoo kuljetusyritysten ajo- ja lepoaikatieoja sadoilla tarkastuksilla vuosittain. Nyt käsitellyssä tapauksessa valvontaa oli kohdistettu kaikkiin yrityksen käytössä olleisiin ajoneuvoihin ja kuljettajiin. Tarkastuksella havaittiin, että yrityksen ajoneuvoilla oli ajettu lähes 5000 kilometriä ilman kuljettajakorttia ja tämän lisäksi yrityksen kuljettajat olivat toistuvasti rikkoneet päivittäiseen ajoaikaan ja vuorokausilepoihin liittyviä säännöksiä. Vastuu ajo- ja lepoaika säännösten ja ajopiirturia koskevien säännösten noudattamisesta on jaetusti kuljettajilla ja työnantajalla.

Työsuojelulakimies Aki Eriksson muistuttaa, että työnantaja voi joutua rikosvastuuseen, jos tämä ei toisaalta ohjeista riittävästi oikeasta ajopiirturin käytöstä ja lepoaikojen noudattamisesta ja vastaavasti valvo työntekijöiden ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista. Lisäksi työnantajan on varmistettava, etteivät annetut ajomäärät tai esimerkiksi palkkausmalli kannusta rikkomaan ajo- ja lepoaikasäännöksiä. ”Työnantajat eivät useinkaan seuraa työntekijöiden ajo- ja lepoaikojen toteutumista, vaikka vastuu siitä on yksiselitteisesti työnantajalla. Rikosseuraamus saattaa yllättää työnantajan, jos tämä on laiminlyönyt velvollisuutensa ja asia nousee esille ensikertaa tarkastuksella,” Aki Eriksson kertoo.

Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 15.3.2022, R 22/321. Tuomio ei ole lainvoimainen.