Kultaranta Resortin toimitusjohtaja Pekka Jokisuulle nimikkopuu Naantalin asuntomessualueelle

Hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Vilhelm Junnila piti paljastushetkessä hienon puheen, jossa hän osuvasti kertoi tammen ominaisuuksia; tammi on pitkäikäinen ja kaunis jalopuu, joka viihtyy parhaiten aurinkoisella kasvupaikalla, tuoreessa ja ravinteikkaassa maassa. Se sietää ajoittaista seisovaa vettä ja 1,5–2 metrin syvyyteen kasvava juuristo hakeutuu pohjaveteen kovan savenkin läpi. Valon tarve lisääntyy iän myötä, mutta tammi on kuitenkin helppohoitoinen. Tammi kasvaa 100 vuotta, elää 100 sata vuotta ja kuolee 100 vuotta. Tammi on Varsinais-Suomen nimikkokasvi.

Kaikki tammen ominaisuudet kuvastavat hyvin myös Pekka Jokisuun parhaita piirteitä; sisukkuutta, sinnikkyyttä ja hyvää yhteistyökykyä, joita ilman Luonnonmaan kehittäminen ei olisi näin pitkällä. Arvostettu yhteistyökumppani aloitti Kultaranta Resortin kehittämisen vuonna 2004, kun vanhan maatilan maat ja vesialueet siirtyivät Jokisuulle. Nykyään alueeseen kuuluu golfkentän lisäksi lomaosakehuoneistoja ja huoneistohotelli.

Nykyisen Kultaranta Resortin alue Naantalin Luonnonmaalla tulee lähitulevaisuudessa kehittymään vieläkin kokonaisvaltaisemmaksi hyvinvoinnin, ekologisuuden ja yhteisöllisyyden tyyssijaksi. Kultaranta Green Village sisältää 67 ekologista älymökkiä, jotka soveltuvat niin lomailuun kuin ympärivuotiseen asumiseen.

”Matkailualalla palvelun laatu korostuu, ja kehittyäkseen matkailu vaatii yrittäjyyttä, jossa sydän on aidosti mukana”, sanoi Jokisuu vuonna 2008 kun hänet valittiin Valtakunnan Viralliseksi Unikeoksi. Pekka Jokisuulla on edelleen sydän mukana kaikessa tekemisessä.

”Tammen onnen uskottiin siirtyvän henkilöön, joka sitä koskee: tästä onkin edelleen monelle tuttu tapa “koputtaa puuta” tilanteissa, joissa toivomme hyvän onnen säilyvän.”

Onnea Pekalle vuosikausia jatkuneesta kehittämisestä Naantalin hyväksi!

