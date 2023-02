Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 14.2.

Tuore tupla-Grammy-voittaja laulaa Savoy JAZZFestissä 2. maaliskuuta 8.2.2023 17:15:26 EET | Tiedote

Savoy JAZZFestissa 2. maaliskuuta esiintyvä Samara Joy palkittiin sunnuntaina kahdella Grammy-palkinnolla, kategorioissa Best New Artist ja Best Jazz Vocal Album levyllään Linger Awhile. Grammy-ehdokkuudet olivat Joyn ensimmäiset. Aiempia Best New Artist -kategorian voittajia ovat olleet mm. Adele (2009), Amy Winehouse (2008) ja Alicia Keys (2002). Vasta 23-vuotiaan newyorkilaislaulaja Samara Joyn ura on edennyt rakettimaisesti. Voitettuaan vuonna 2019 Sarah Vaughn -laulukilpailun vain 21-vuotiaana, laulaja on esiintynyt jazzikonien kuten Christian McBriden kanssa sekä kerryttänyt miljoonia Tiktok-tykkäyksiä lauluvideoillaan. Joyta onkin kutsuttu z-sukupolven ensimmäiseksi jazzvokalistitähdeksi. Joy on nostettu myös Spotify’s Guide to the Best New Artists of 2023 -suosituslistalle. Kasvaessaan Bronxissa Samara Joy varttui gospelin ympäröimänä, sillä sekä hänen isovanhempansa että isänsä olivat gospelartisteja. Jazz vei voiton gospelista, kun hän opiskellessaan kuuli Sarah Vaughnin vers