Kulttuuriympäristöä ilmasta – virtuaalikierros Kuopion Kallanrannan ympäristöön

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.11.2020

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,49. Pinta on nyt noussut 15 cm kuukaudessa ja 56 cm kesän matalimmasta tasosta. Nyt taso on 45 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Kallaveden lisäjuoksutus on ollut käynnissä marraskuun alusta Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken padosta. Juoksutuksesta johtuen Saviveden pinta Leppävirran yläpuolella on kohonnut noin 20 cm tavoitetasoa ylemmäs. Iisalmen reitillä Onki- ja Poroveden pinnat ovat ajankohdan keskimääräisellä tasolla, mutta juoksutukset erittäin suuria ajankohtaan nähden. Latvajärvet Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Salahmi ovat taas kerran tulvakorkeuksissa. Meneillään on tämän vuoden kolmas syystulvahuippu. Nilsiän reitin alaosalla Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat myös lähellä ajankohdan ylärajoja ja juoksutukset poikkeuksellisen suuria. Myös Juojärvellä pinta on ajankohdan keskimääräistä ylempänä, mutta ei vielä lähellä ylärajaa. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 33 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason,