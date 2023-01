”Kulutusjuhlista järkihankintoihin” – Verkkokaupan kasvu jäi alle inflaation, mutta ”verkko-ostaminen lähtee pian uusiin ennätyksiin”

”Kaikkien aikojen paras myynti!” – Energiakriisi siivitti verkkokauppaan ennätysloikan, aurinkopaneeleja ja takkoja myyty hurjaa tahtia 6.10.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Verkkokaupan myynti on kasvanut peräti 40 prosenttia, kertoo verkkokaupan myyntiä reaaliajassa seuraava Verkkokauppaindeksi. ”Tämä on varsinkin odotuksiin nähden yllättävän hyvä tulos. Esimerkiksi aurinkopaneeleita on ostettu todella paljon, energiakriisi saa ihmiset varautumaan”, kiittää indeksiä tuottavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. ”Tämä on rohkaisevaa koko talouskehityksen kannalta. Oma datamme kertoo myös palvelujen kysynnän kasvusta, toteaa Paytrailin toimitusjohtaja Markus Laurio.