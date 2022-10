Kumura ja Suomen Projekti-Instituutti fuusioituvat

Fuusion jälkeinen Kumura Oy on edelleen riippumaton suomalainen projektijohtamisen asiantuntijayritys, jonka omistavat yhtiön toimiva johto ja avainhenkilöt. Yhtiön kotipaikka on Tampere, jonka lisäksi yhtiöllä on toimipisteet Jyväskylässä ja Espoossa. Yhtiö työllistää yli 50 asiantuntijaa valtakunnallisesti ympäri Suomen ja sen yhteenlaskettu liikevaihto tulee olemaan tänä vuonna noin 5 milj. euroa.

Yhdistymisen myötä yhtiön tarjooma on koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen ja mahdollistaa entistä kattavampien projektinjohtoon sekä projektiosaamisen kehittämiseen liittyvien palveluiden tuottamisen eri toimialojen asiakkaille sekä Suomessa että ulkomailla.

Kaikki Suomen Projekti-Instituutin, eli Adapron, työntekijät siirtyvät Kumura Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kaikki Adapron nimissä tehdyt tarjoukset ja yhteistyösopimukset siirtyvät sellaisinaan Kumura Oy:n nimiin. Ne myös toteutetaan sovitussa aikataulussa ennalta sovittujen asiantuntijoiden voimin. Ainoastaan laskuttava yhtiö muuttuu niiltä osin, kun laskutus tapahtuu 1.1.2023 jälkeen.

”Yhdistyminen on luonnollinen ja merkittävä seuraava askel helmikuussa 2022 toteutetun yrityskaupan jälkeen, sillä yhtiöiden välinen yhteistyö on käynnistynyt erinomaisesti. Molempien yhtiöiden työntekijät ovat ottaneet tiedon innostuneina vastaan, ja moni on saanut ottaa osaa fuusion valmisteluun. Yhdistymisen myötä Kumuran kansainvälistymismahdollisuudetparanevat. Samalla voimme tarjota entistäkin monipuolisemmat kehittymismahdollisuudet työntekijöillemme, jotka ovat strategiamme ytimessä. Tarve projektinjohtamisen ammattilaisille ja asiantuntijoille myös kasvaa, joten luvassa on uusia rekrytointeja.” – Mikko Saastamoinen, toimitusjohtaja, Kumura Oy