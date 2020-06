Kun haluat tietää maksutta ja anonyymisti vanhempien erosta

Yhden Vanhemman Perheiden liitto on 45-vuotias lastensuojelujärjestö, jonka kohderyhmänä ovat lapsiperheet, joissa on yksi aikuinen lasten kanssa. Yhden vanhemman perheitä on Suomessa 122 000. Liito on ajanut toiminta-aikanaan elatusturvalian, yhteishuoltomahdollisuuden, vuoroasumisen sekä elatusapulaskurin.